القبائل العربية يكشف حقيقة تزوير الاتحاد العام

إيمان عوفحذر المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، وسائل الإعلام من التعامل مع الكيان المزور الذى يُدعى الاتحاد العام للقبائل المصرية والذى له أهداف غير معلومة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك من يمول القائمين على هذا الكيان الوهمى، فى محاولة لاختراق القبائل العرب

إيمان عوف





حذر المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، وسائل الإعلام من التعامل مع الكيان المزور الذى يُدعى الاتحاد العام للقبائل المصرية والذى له أهداف غير معلومة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك من يمول القائمين على هذا الكيان الوهمى، فى محاولة لاختراق القبائل العربية ومحاولة توجيههم إلى أمور قد تمثل خطورة على الوطن، خاصة أن القائمين على الكيان الوهمى يدّعون أنهم مفوَّضون من المخابرات العامة بهدف توسيع اتصالاتهم برموز القبائل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المجلس، فى بيان صحفى، أنه تبين له مؤخرًا تحرك هذا الكيان المزور فى جميع المحافظات ومحاولة التواصل مع شخصيات لها قيمتها ودورها الهام بهدف إقناع القبائل العربية بأنهم يتحركون بغطاء أمنى من الدولة وأنهم يحملون صفة رسمية وقانونية، فى حين أن هذا الاتحاد المزعوم قام بالتحايل والتدليس على بعض الجهات بالدولة مثل وزارة الثقافة والتى تحصّلوا منها على شهادة إيداع مصنف فنى مكتوب واستغلوا خاتم هذه الجهة للتحايل على أبناء القبائل والحصول منهم على مبالغ مالية، وتم تقديم الشكوى رقم 5186 بتاريخ 13/12/2017 إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وقد أمر بإحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا قِبل من ارتكبوا هذه الجرائم.

وتابع البيان أن هذا الكيان المزور مستمر فى فتح مقارّ ببعض المحافظات بتمويل مشبوه وغير معلن عنه، مشيرًا إلى أن القائمين على هذا الاتحاد الوهمى صادر بحقهما أحكام جنائية تمنعهما من المشاركة فى الحياة السياسية.

وأعلن المجلس، فى ختام بيانه، انسحاب إبراهيم الحمايدى من هذا الكيان الوهمى، بعد علمه بأمر تزويره.