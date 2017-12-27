القبائل العربية والمصرية تدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية

سلوى عثمان

شارك المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس المجلس مع حملة كلنا معاك فى مؤتمر جماهيري كبير بمحافظة السويس وبحضور اللواء احمد حامد محافظ السويس وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب والقيادى بالمجلس الشيخ محمد خضير والقيادات السياسية والشعبية والحزبية بالسويس

وأعلن المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية تأييده التام لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لما حققه من انجازات كبيرة ومتعددة فى مختلف المجالات وفى جميع أنحاء مصر

وأكد الربان عمر المختار صميدة أن الرئيس السيسى لم يتردد لحظة فى اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى رغم ان ذلك الامر كان على حساب شعبيته فى وقت ترددت فيه جميع الأنظمة والحكومات السابقة عن اتخاذ هذه القرارات.

وأشار إلى أن الشعب المصرى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى تقديرا للرئيس السيسى لأن الشعب على إدراك ووعى كاملين أنه لاهدف للرئيس السيسى سوى تحقيق النهضة الشاملة والحقيقية على أرض مصر وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وفى مقدمتهم البسطاء والفقراء من محدوى الدخل وغير القادرين.

وأضاف أن الرئيس السيسى كل هدفه بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة