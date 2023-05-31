القاهرة 40.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك حركة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 19 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وكشفت الأرصاد، في التقرير درجات الحرارة غدا في القاهرة 40 العظمى و 27 الصغرى، و أسيوط 40 العظمى و 27 الصغرى، والعلمين الجديدة 36 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 37 للعظمى و 25 للصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى، والسويس 38 العظمى و 26 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في الأقصر 42 العظمى و 27 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 40 للعظمى و 28 للصغرى، والعريش 34 العظمى و 25 للصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في والإسماعيلية 40 العظمى و 27 للصغرى، والفيوم 40 للعظمى و 27 للصغرى ، ومرسى مطروح 32 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 40 العظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 30 العظمى و 16 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 35 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 36 العظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 صغرى، وكفر الشيخ 38 العظمى و 26 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 26 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في حلايب 31 العظمى و 28 الصغرى، وطنطا 38 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في دمنهور 39 للعظمى و 26 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 25 الصغرى، وأسوان 43 للعظمى و 28 الصغرى، وشبين الكوم 40 للعظمى و 27 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في المنصورة 38 العظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 40 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 24 الصغرى والطور 36 العظمى و 22 للصغرى.

وتترواح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 2 الى 2.75 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وتذكر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتوقع سقوط فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري وقد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: