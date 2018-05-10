القاهرة يستهدف %20 نموًا سنوياً بمحفظة SMEs

أحمد الدسوقى وسيد بدرقال حازم حجازى، نائب رئيس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعتزم التوسع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتوافق مع متطلبات البنك المركزى، والوصول بها لنسبة %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية.وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن محفظة الـSMEs تسجل فى الوقت

أحمد الدسوقى وسيد بدر

قال حازم حجازى، نائب رئيس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعتزم التوسع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتوافق مع متطلبات البنك المركزى، والوصول بها لنسبة %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية.

وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن محفظة الـSMEs تسجل فى الوقت نحو 1.6 مليار جنيه، وأن البنك وضع خطة للخمس سنوات المقبلة، تستهدف تحقيق نمو سنوى للقطاع يتراوح بين -15 %20.

وألزم البنك المركزى البنوك بزيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل نسبتها %20 إلى إجمالى المحفظة الائتمانية كحد أدنى بحلول 2020، وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات صحفية، إن البنوك قامت بأداء جيد لكنه غير كافٍ.

كما طرح البنك المركزى مبادرة بفائدة 5 و%7 لتمويل تلك النوعية من المشروعات، ورصد لها 200 مليار جنيه، وتبعًا لقاعدة بيانات شركة آى سكور وصلت حجم التمويلات ضمن المبادرة لنحو 96 مليار جنيه، تبعًا لتصريحات سابقة لمحمد كفافى، رئيس الشركة لـ«المال».

وأوضح «حجازى» أن بنك القاهرة يعتزم ضخ مليار جنيه بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى، كما يعمل على دعم القطاع بالخبرات الفنية والكفاءات، لزيادة مساهمته فى هذا القطاع الحيوى.

وتولى حازم حجازى، منصب نائب رئيس بنك القاهرة، خلفًا لمحمد مشهور، النائب السابق، ويشرف على قطاعات التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمليات المصرفية والتحكم الداخلى، وكان يشغل قبلها الرئيس التنفيذى للتجزئة والـSMEs بالبنك الأهلى.

وتابع: يضع البنك على رأس أولوياته أيضًا التوسع فى قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومن المقرر إطلاق خدمات الإنترنت البنكى خلال الأربعة أشهر المقبلة، كما يعتزم تطوير المحفظة الإلكترونية، وزيادة انتشارها بين العملاء.