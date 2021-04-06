«القاهرة» يستهدف %16.3 نموًا بمحفظة القروض فى 2021

يستهدف بنك القاهرة زيادة محفظة القروض بنسبة %16.3 أو بمقدار 15 مليار جنيه خلال العام الجارى .

وقال حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة إلى 107 مليارات جنيه بنهاية عام 2021 من 92 مليارا فى نهاية العام الماضي.

وأوضح أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصرفه تقترب من %20 من إجمالى محفظة القروض، متوقعا زيادة نسبتها إلى %25 بنهاية ديسمبر 2022 وفقًا لمتطلبات البنك المركزى الجديدة.

وأصدر «المركزي» فى فبراير الماضي تعليمات للبنوك، تتضمن زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من %20 إلى %25 من إجمالى محافظ إقراضها، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022، مستهدفا بذلك ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.

وأوضح «حجازي» أن بنك القاهرة يركز على زيادة مراكز الأعمال المتخصصة فى خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع مناطق الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك ينتهج استراتيجية تهدف إلى تعظيم محافظ القروض، وفى مقدمتها تمويلات الأفراد، كما ترتكز على النمو المتوازن الذى لا يقتصر على عملاء أو قطاعات محددة، بل يعتمد على تنويع المحفظة الكلية، وتوسيع قاعدة العملاء وجذب شرائح عملاء جديدة؛ بهدف تعزيز الشمول المالي.

وأعلن بنك القاهرة، قبل أيام، عن نتائج أعماله المستقلة خلال 2020، والتى أظهرت تحقيقه صافى أرباح 3.2 مليار جنيه، وبلغت أرباحه قبل الضرائب 4.8 مليار.

ونما إجمالى إيرادات بنك القاهرة، خلال العام الماضي، بنسبة %19 إلى 12 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10 مليارات نهاية 2019، كما ارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة %20.5 ليصل إلى 10 مليارات جنيه مقارنة مع نحو 8.3 مليار جنيه فى عام 2019. فاطمة إمام