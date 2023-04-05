«القاهرة» يستعد لطرح شهادة ادخار بعائد يتجاوز 18%

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك القاهرة يستعد لطرح شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن العائد على الشهادة الجديدة سيتجاوز %18 سنويا مع الأخذ فى الاعتبار إتاحة مجموعة من الخيارات أمام العملاء بالنسبة لدورية صرف العائد.

وكان البنك المركزى المصرى قد قرر فى اجتماع 28 مارس الماضى رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الأيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح عند مستوى 18.25، 19.25 ، %18.75 على الترتيب، كما ارتفع على الائتمان والخصم ليصبح عند %18.75.

وأعلن بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر» فور قرار «المركزى» عن إصدار شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات بفائدة %19 ثابتة و%22 متناقصة.

وأوضح البنكان أن الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 أعوام بسعر %19 سنويا، أما الثانية فهى متناقصة لمدة 3 سنوات بـ%22 للأولى، و18% للثانية، و%16 للثالثة، ويصرف العائد شهريا لكلتيهما.

وحققت حصيلة الشهادات فى البنكين نحو 67 مليار جنيه فى اليوم الأول من طرحها، بواقع 48 مليارا لـ«الأهلى» و19 مليارا لـ«مصر».

وبدأ استحقاق شهادات الـ%18 التى تم طرحها بالعام الماضى بحسابات العملاء فى بنكى «الأهلى» و«مصر» فى 22 مارس الماضي، ويمتد حتى 31 مايو المقبل، وكانت حصيلتها قد حققت نحو 750 مليار جنيه..

وطرح البنك التجارى الدولى شهادة ادخارية جديدة تحت اسم «Wealth» لمدة 3 سنوات بعائد %22 يصرف شهريا.

وأوضح البنك عبرموقعه الرسمى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه. وقرر بنك QNB الأهلى رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية «أوائل QNB» ذات العائد الثابت، ليصل إلى %19 يصرف شهريا، و%19.10 يصرف بشكل ربع سنوي، و%19.25 يصرف سنويًا.