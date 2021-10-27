«القاهرة» يدرس إتاحة كشف الحسابات الجارية «أون لاين»

قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن مصرفه يدرس إمكانية توفير خدمة كشف الحساب الإلكترونى (أون لاين) للحسابات الجارية خلال الفترة المقبلة، لتكون بديلة للكشوف المطبوعة «الورقية».

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن البنك يتيح لعملائه إمكانية الاطلاع على كشف الحساب البنكى «أون لاين»، من خلال شبكة الإنترنت لكل من البطاقات الائتمانية والقروض.

وتقوم أغلب البنوك العاملة فى السوق المصرية بطباعة كشف حساب ورقى لعملائها، وإرسال نسخة منه عبر مكاتب البريد لمقر سكن العملاء.

وأضاف أن للعميل الحق فى التقدم بطلب فى أى فرع للبنك بعدم إرسال كشف الحساب الورقي، وفى هذه الحالة سيتم الاحتفاظ به داخل الفرع.

البنك تلقى 114 طلبًا ضمن مبادرة «%3»

وقال «ثروت» إن المصرف تلقى حتى الآن نحو 114 طلبًا ضمن مبادرة «المركزي» للتمويل العقارى لشريحة متوسطى الدخل، بفائدة متناقصة %3، فى حين تمت الموافقة المبدئية على نحو 75 حالة، فيما يصل متوسط تمويل الوحدة من 500 – 600 ألف جنيه.

يشار إلى أن البنك المركزى أطلق مبادرة للتمويل العقارى لصالح شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بعائد %3 متناقصة، لمدة 30 عامًا، وحدد بعض الشروط للاستفادة من المبادرة.

وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاع صافى أرباحه إلى 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل 1.7 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة نمو %7.