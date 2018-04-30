القاهرة يخطط لمضاعفة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 6 مليار جنيه

فايد : المحفظة القائمة للقطاع تقدر بـ 3 مليارات جنيه ..وسنطرح منتجات جديدة قريباًأحمد الدسوقى وسيد بدريخطط بنك القاهرة لمضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر خلال العام الحالى 2018، وفقا لطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة .وقال فايد فى تصريح لـ"المال" على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إن حجم المحفظة

فايد : المحفظة القائمة للقطاع تقدر بـ 3 مليارات جنيه ..وسنطرح منتجات جديدة قريباً





أحمد الدسوقى وسيد بدر

يخطط بنك القاهرة لمضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر خلال العام الحالى 2018، وفقا لطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة .

وقال فايد فى تصريح لـ”المال” على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إن حجم المحفظة القائمة للقطاع تبلغ حاليا 3 مليارات جنيه ، مشيرا إلى أن مصرفه يخطط للوصول بها الى 6 مليارات جنيه بنهاية 2018.



ولفت رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أنه سيتم طرح منتجات متخصصة فى التمويل متناهى الصغر تمهيدا لجذب شرائح جديدة من عملاء هذا القطاع.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم ضخه فى هذا القطاع منذ بدء تمويله فى عام 2002 ، بلغ 17 مليار جنيه، مؤكدا أن مصرفه يعد من البنوك الرائدة فى تمويل هذا القطاع.

ولفت “فايد” إلى أن بنك القاهرة يتعامل مع عدد من جمعيات المتناهى الصغر ولكن النسبة الأكبر من المحفظة تم ضخها بشكل مباشر .

وكان الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، قال فى وقت سابق ، إن محفظة التمويل متناهى الصغر فى مصر حققت قفزة كبيرة فى نهاية عام 2017، وذلك فيما يخص قيمتها الإجمالية وعدد العملاء المستفيدين.

وزادت إجمالى المحفظة النشطة بمعدل 67 % لتصل إلى 11.12 مليار جنيه مقارنة بـ 6.66 مليار جنيه فى نهاية 2016، كما زادت قاعدة العملاء النشطين بنحو 26%، لتسجل 2.53 مليون عميل، مقابل 2 مليون عميل فى نهاية عام 2016.