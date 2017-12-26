القاهرة يبيع محفظة أسهم بقيمة 600 مليون جنيه

❏ مصادر: تحركات البنك الحكومى ضمن الاستعداد للطرح فى البورصة سيد بدر كشفت مصادر عن بيع بنك القاهرة محفظة أسهم مدرجة فى سوق المال بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الحالى، كجزء من خطة إعادة هيكلة شاملة يقوم بها منذ…

❏ مصادر: تحركات البنك الحكومى ضمن الاستعداد للطرح فى البورصة

سيد بدر

كشفت مصادر عن بيع بنك القاهرة محفظة أسهم مدرجة فى سوق المال بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الحالى، كجزء من خطة إعادة هيكلة شاملة يقوم بها منذ فترة، تمهيدا للطرح فى البورصة العام المقبل.

وقالت المصادر لـ«المال» إن عمليات البيع شملت تخارجا كاملا للبنك الحكومى من 30 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.

وأشارت إلى تقليص محفظة استثمارات البنك عقب عمليات التخارج لنحو 700 مليون جنيه، مقارنة بـ1.3 مليار نهاية العام الماضى، %60 منها يتركز فى شركات غير مدرجة بالسوق، مثل بنكى «القاهرة – كمبالا» والأفريقى للتصدير والاستيراد.

ويمتلك بنك القاهرة نحو %4.34 من أسهم الأفريقى للاستيراد، والتصدير بلغت قيمتها على أساس التكلفة 178.2 مليون جنيه، كما تبلغ حصته %10 فى بنك مصر أوروبا و%61.13 فى القاهرة كمبالا و%33.3 فى شركة النيل القابضة للاستثمار التى تتولى اقتناص صفقات فى أفريقيا، حسب نتائج أعمال البنك الصادرة ديسمبر الماضى.

ويعمل البنك الحكومى على هيكلة شاملة منذ مطلع العام الحالى، كنوع من التهيئة للطرح فى البورصة المصرية، تضمنت خفض محفظة تمويلاته القائمة فى الشركات الحكومية عبر تسويق حصص منها على بنوك القطاع الخاص وتقليل التركز داخل المحفظة فيما يتعلق ببعض القطاعات مثل البترول بالإضافة لتقليص مساهماته فى الشركات.

كان نائب محافظ البنك المركزى المصرى، جمال نجم، قد أكد فى تصريحات – الأسبوع الماضى – طرح بنكى «القاهرة» و«المصرف المتحد» للبيع فى الموعد المحدد خلال 2018، مشيرا إلى أن نسب وأسلوب البيع لكلا البنكين لم تتحدد بعد، قائلا: «قد يتم ذلك من خلال البورصة أو لمستثمر إستراتيجى، سيتحدد ذلك فى الفترة المقبلة بناء على عدد من العوامل يجرى تقييمها فى الوقت الحالى».

وقال المصدر إنه سيتم الإعلان عن استراتيجية لاستثمارات بنك القاهرة، مع تسلم الرئيس الجديد للبنك، طارق فايد، مهامه مطلع العام المقبل.

وكان «فايد» يشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة قبل اختياره فى سبتمبر الماضى لقيادة المصرف الحكومى، وتفرض قواعد الحوكمة عدم تولى المسئولين فى الهيئات الرقابية المختلفة لأى مناصب تنفيذية فى الشركات قبل مرور 3 أشهر على استقالتهم.

ولفت المصدر إلى أن البنك يدرس بيع مساهمات جديدة، لكن بقيمة بسيطة لا تتعدى 20 مليون جنيه.

وحول مساهمة المحفظة فى ربحية البنك، قال إن حجم المحفظة منخفض بالنسبة لإجمالى أصول البنك، متوقعًا أن تسهم بنحو 120 مليون جنيه من إجمالى الأرباح المتوقعة بنهاية العام الحالى.

وأعلن بنك القاهرة قبل الإعلان عن تغييرات سبتمبر كشف حساب الإدارة السابقة خلال الفترة من 2011 – 2016 والذى أسفر عن تحقيق صافى ربح بنحو 2.208 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 45 مليونًا بنهاية 2011.