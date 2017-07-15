القاهرة والإمارات تقود مكاسب البورصات العربية في أسبوع

خالد بدر الدينحققت جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، مكاسب واضحة خلال الأسبوع الماضى، بقيادة الدوحة والقاهرة وبورصتى الإمارات -أبوظبى ودبى - لتواصل مكاسبها مدعومة بارتفاع أسعار النفط التى كسبت 5%، وتصريحات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي التى ألمحت فيها إلى وتيرة أ

خالد بدر الدين

حققت جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، مكاسب واضحة خلال الأسبوع الماضى، بقيادة الدوحة والقاهرة وبورصتى الإمارات -أبوظبى ودبى – لتواصل مكاسبها مدعومة بارتفاع أسعار النفط التى كسبت 5%، وتصريحات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي التى ألمحت فيها إلى وتيرة أكثر تباطؤ لتشديد السياسة النقدية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بأكثر من 452 نقطة أو ما يعادل أكثر من 3.38 % ليتجاوز 13822 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة 6.13 % ليصل إلى 9469 نقطة، بفضل شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة فودافون قطر وبنك قطر الوطني التى زادت أسعار سهمها 5.6 % و4.9 % و4.2 % على الترتيب فى نهاية الأسبوع الماضى.

وتقدم مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 4.1% ليسجل 3537 نقطة، وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي العام 2.77 % ليصل إلى 4518 نقطة بفضل البنوك.

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية 1.52% ليصل إلى 7313 نقطة، بفضل البنوك ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.62 % ليسجل 6788 نقطة.

وصعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت أكثر من 0.5% ليصل إلى 1317 نقطة، بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 5121 نقطة.