القاهرة وأبوظبي تتفقان على إزالة معوقات التبادل التجاري

محمد ريحان وأحمد اللاهوني:اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة، فضلًا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.وأشار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل،

محمد ريحان وأحمد اللاهوني:

اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة، فضلًا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إزالة جميع معوقات التبادل التجارى بين البلدين، بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، والتأكيد على النتائج التى توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك، المنعقد فى القاهرة، مؤخرًا.

جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، التى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل، والإماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد أمس.

وأفاد الجانب الإماراتى بأن وزارة الاقتصاد هى المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية، واعتماد الفواتير المصاحبة لها، وتم الاتفاق على أهمية تنسيق مواقف البلدين، فى اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ فى إطار جامعة الدول العربية، بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة، بما فى ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة بالمناطق الحرة.

وقال “قابيل” إن الاجتماعات أكدت أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين، بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى جميع المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت فى الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً، كما شهدت تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب فى صالح البلدين الشقيقين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المعارض التجارية والصناعية والترويجية، بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلاً عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى، واتحاد غرف التجارة والصناعة فى الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتى، كما اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم فى مجال المواصفات والمقاييس، خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وعرض الجانب الإماراتى إمكانية توقيع إتفاقية “تفويض” فى مجال منتجات الحلال بين المجلس الوطنى للاعتماد المصرى، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلاً عن تعزيز التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها معاهد التدريب الجمركي، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإدارى فى المسائل الجمركية بين البلدين، تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، على أهمية النتائج الايجابية التى توصلت إليها اللجنة المشتركة، والتى تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادة وشعب البلدين، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثمارى فى مصر، ما يدعو إلى زيادة الاستثمارات.

من ناحية أخرى افتتح “قابيل والمنصورى” فاعليات ملتـقى الأعمال المصرى الإماراتى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان “ مصر – الامارات – من التعاون الثنائى إلى الإقليمى”، وقد شارك فى الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والإماراتية.

وأكد “قابيل” أن العلاقات المصرية – الإماراتية، شهدت فى الآونة الأخيرة زخماً ملحوظاً على الصعيدين الاقتصادى والتجاري، وتوج هذا الزخم على صعيد التبادل التجارى بتصدر دولة الإمارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتى سجلت حوالى 2.5 مليار دولار أمريكي، كما تنامى حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20%، أما على الصعيد الاستثمارى فقد تبوأت الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة فى مصر، بإجمالى استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن الاقتصاد العالمى يشهد حاليا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الإمارات، باعتبارها شريك إستراتيجى فى عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم فى إزالة كافة المعوقات والعقبات التى قد تواجه التدفقات التجارية، والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم فى العلاقات المصرية والاماراتية المشتركة، فى جميع مجالات التعاون الاقتصادية، لتلبية احتياجات المستهلكين بالبلدين.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى، أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين، من خلال ايجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة، لتلبية احتياجات المستهلكين فى كلا البلدين، بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة، إلى جانب تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد، مشيرا إلى إمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر بما تملكه من إمكانات ودور رائد فى المنطقة العربية قادرة على لعب دور محورى فى وضع إستراتيجية متكاملة، بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الأمن الغذائى العربى، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط الوثيق، مضيفا أن دولة الإمارات تأتى فى المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم، بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 6.2 مليار دولار فى 868 شركة، والتى ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التى قامت مجموعة من الشركات الإماراتية مؤخراً بضخها فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية بالسوق الإماراتية حققت نمواً كبيراً لتصل إلى أكثر من 826 مليون دولار، كما بلغ حجم التجارة فى السلع بين البلدين 3.2 مليار دولار.

ولفت إلى ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائى ليصبح تعاوناً ثلاثياً، من خلال العمل على النفاذ سويا إلى أسواق دول أخري، لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والإمارات، كما يمكن تعزيز التعاون فى مشروعات إعادة إعمار العراق، عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الإماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق، والتى لديهم خبرات متميزة فى مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسى خلال العامين الماضيين، تمهيداً لتكرار التجربة فى دول أخرى مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الصناعة واللوجيستيات، ويمكن أن تستفيد الشركات الإماراتية من سوق تمتلك كثافة سكانية كبيرة، وبمناطق التجارة الحرة التى تشارك بها مصر، وذلك من خلال التصنيع المشترك بين الدولتين.