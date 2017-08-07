القاهرة للكهرباء توقع عقد التأمين الشامل وحوش المفاتيح لمحطة غرب

المال ـ خاص: تستهدف شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء توقيع عقد التأمين الشامل، وحوش المفاتيح الخاص بمحطة كهرباء غرب القاهرة، المملوكة للشركة خلال أيام بقيمة مالية تصل إلى 132.5 ملايين جنيه. وكشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات لـ«المال»، عن أن انتهاء المفاوضات مع شركة

المال ـ خاص:

تستهدف شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء توقيع عقد التأمين الشامل، وحوش المفاتيح الخاص بمحطة كهرباء غرب القاهرة، المملوكة للشركة خلال أيام بقيمة مالية تصل إلى 132.5 ملايين جنيه.

وكشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات لـ«المال»، عن أن انتهاء المفاوضات مع شركة مصر للتأمين، الأقل سعراً ب93.5 مليون جنيه، ينقسم إلى 7.683 مليون جنيه، و4.3 مليون دولار ، يليها شركة المصرية للتأمين التكاملى بقيمة 10.1 مليون جنيه مكون محلى ون 5.6 مليون دولار أجنبي، ثم شركة المجمعة العربية المصرية للتأمين، بقيمة 9.3 مليون جنيه و5.2 مليون دولار.

وأضاف أن أورينت للتأمين التكاملي، تقدمت بعرض نحو 9.7 مليون جنيه و5.4 مليون دولار، أخيراً شركة قناة السويس للتأمين تقدمت بعرض 8.4 مليون جنيه + 4.74 مليون دولار، موضحاً أن شركة مصر للتأمين قاربت على الانتهاء من المفاوضات، بشأن عقد التأمين الشامل الخاص بالمشروع.

وتبلغ قدرة محطة غرب القاهرة 650 ميجا وات، وتتكون من وحدة بخارية واحدة، تُقام بمحافظة الجيزة، ومن المقرر تشغيل المشروع خلال 2019، ضمن الخطة الخمسية 2017/ 2022، وتعمل محطة كهرباء غرب القاهرة بالغاز الطبيعي كوقود أساسي، والمازوت احتياطى.

وأشار إلى أن توقيع عقد حوش المفاتيح منتصف شهر أغسطس الجارى، مع التحالف الفائز بالمشروع، وهو تحالف «هيونداى – دايو الكورية»، الذى كان أقل سعراً فى الشركات المتنافسة على المشروع.

وأوضحت أن التحالف الكورى تقدم بعرض 39 مليون جنيه، وأرسلت نتائج التقييم إلى البنوك الممولة للعقود للموافقة عليها، واعتمادها، تمهيداً لتوقيع العقود، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تقييم العروض الخاصة بمناقصات الطلمبات ومفاتيح الجهد المنخفض والمتوسط، بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع.

وفازت شركة بجسكو، بمناقصة الاستشارى للمشروع، وتصل قيمة العقد إلى 225 مليون جنيه، منها 5.9 مليون دولار أمريكى، وانتهت بجسكو من طرح جميع حزم المشروع، التى تصل إلى 17 حزمة، طرحت تباعًا اعتبارًا من الربع الأول من العام الماضى.

يشار إلى أن التكلفة الأستثمارية للمحطة تُعادل 6 مليارات جنيه، وتمويل المكون الأجنبي من خلال مؤسسات تمويلية إسلامية وعربية، منها 30 مليون دينار كويتى، من الصندوق الكويتى، و218 مليون دولار من الصندوق العربى، و92 مليون دولار من الصندوق السعودى، و222 مليون دولار من البنك الإسلامى للتنمية، والمكون المحلى من شركة القاهرة للإنتاج.