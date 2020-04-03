«القاهرة للعبارات» تنهي أزمة 96 مصريًّا عالقًا بميناء ضبا السعودي

استجابت شركة القاهرة للعبارات، إحدى شركات نقل الركاب بين ميناءي سفاجا المصري وضبا السعودي، لمطالب مجموعة من العاملين المصريين الموجدين بميناء ضبا السعودي بإعادتهم لمصر.

أكد اللواء بحري محمد طلعت رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للعبارات فى تصريحات خاصة للمال، إنه تم تيسيير العبارة أمانة احدى العبارات السريعة العاملة بين مصر والسعودية التى وصلت اليوم بالفعل الى ميناء ضبا.

ويتم حاليا انهاء اجراءات عودة العمال عليها فى ظل الاجراءات الاحترازية التى تتخذها مصر والسعودية لمواجهة تفشي كورونا.

ومن المقرر ان تصل العبارة خلال اليومين القادمين إلى ميناء سفاجا المصري، حيث يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصه بالعزل وفقا للنظام المتبع حاليا.

ونفي طلعت اى تعنت من شركته تجاه تيسيير العباره القاهره لنقل العائدين والتى قام العاملون بحجز تذاكر عودتهم عليها ،وقال ان عبارات الشركة من نوعية هاى اتش سي ،ذات مواصفات خاصه ، حيث تشتمل على نظام اقامة كامل بخلاف العبارات السريعه، فاذا ماحدث حجر صحي لطاقم السفينة القاهره سيكون خارج العباره وهو مايعد مشكله للشركه وقتها.

لافتا إلى أن العبارة لابد ان يتواجد عليها طاقمها لحراستها حتى فى حالة عدم تشغيلها، اما العبارات السريعه من طراز امانه فتسمح مواصفاتها ببقاء طاقمها عليها حيال حدوث حجر صحي للطاقم اذا مادعت الضروره لذلك.

واوضح ان نظام تغيير طواقم العبارات التابعه للشركه يختلف عن العبارات السريعه الاخرى ،حيث يتم تغيير الطاقم على فترات قريبة وهو ماحدث مع طاقم العباره القاهره العامله على الخط والذي تم تغيير طاقمها منذ ايام وهو مايعنى عدم السماح له بدخول ميناء ضبا قبل مرور ١٤يوم كفترة وقائية احترازية قبل وصوله اليها لذا تم الاستعانه بالعباره امانه لنقل العمال المصريين واعادتهم لمصر لتحقيق تلك الاشتراطات الفنية.

وقال انه بناريخ 9 مارس الماضي توقفت حركة نقل الركاب والمسافرين على الخط الملاحي سفاجا ضبا وفقا لتعليمات السعودية كاجراء احترازي وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولا يوجد اي تقصير من الشركة او الحكومة تجاه المصريين العاملين بالدول العربية والاجنبية.

يذكر ان شركة القاهره للعبارات تم انشائها عام 2009 ضمن الخطه الطموحه لوزارة النقل لتطوير خدمات نقل الركاب وتهيئة افضل وسائل الابحار الامن للمسافرين على الخطوط الملاحية سفاجا ضبا /الغردقة ضبا.

تفاصيل أزمة العالقين

وكان ايمن الجهني مدير عام ميناء ضباالسعودي قد ارسل للمفوض التجاري المصري السعودي خطابا اوضح فيه تفاصيل ازمة 96 عاملا مصريا وفقا لخطاب تلقاه من الوكيل الملاحى السعودى( الشركة الملاحبة للوكالات البحرية) بتاريخ 7\8\1441هـ، بشأن تسيير رحلة اول امس للعبارة السريعة القاهرة لاجلاء ركاب من الجنسية المصرية الى بلادهم على خط ضبا – سفاجا.

لافتا انه تم تم حجز مقاعد للركاب واصدار التذاكر لهم من قبل الوكالة الملاحية .وتم الغاء الرحلة لأمور تتعلق بالشركة مالكة السفينة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من فيروس كورونا حسب افادة الوكيل.

وقال انه تم ابلاغ جميع الركاب بالغاء الرحلة من قبل الوكيل الملاحى واسترجاع التذاكر، إلا ان مجموعة منهم رفضت استرجاع التذاكر وقدومهم امام الميناء وعددهم (96) راكبا لاحراج الجهات الحكومية والوكيل الملاحى وتسجيل مقاطع فيديو.

وبالرغم من توجية الوكيل الملاحى توفير سكن لهم ووجبات ووسيلة نقل الى الفندق الا انهم رفضوا ذلك واصرو ا على البقاء أمام الميناء.