نقل وملاحة

القاهرة للعبارات تنظم 7 رحلات بين الموانئ السعودية والمصرية مارس المقبل (مستند)

عبر عباراتيها القاهرة والرياض
السيد فؤاد 12:06 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22 12:06 ص, الأربعاء, 23 فبراير 22

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أعلنت شركة القاهرة للعبارات ”التابعة لوزارة النقل“ عن جدول إبحارها خلال مارس المقبل، بين مينائي الغردقة وسفاجا إلى ميناء ضبا السعودي عبر العبارتين القاهرة، والرياض.

وأشارت الشركة، في منشور لها للسوق الملاحية، إلى أنه سيكون عدد الرحلات التي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال الشهر المقبل قرابة 7 رحلات، عبر عبارتي القاهرة والرياض ليكون في كل أربعاء من كل أسبوع، بالاضافة الى رحلة يوم الأحد فقط الموافق 27 مارس .

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 ونص المنشور على أن أول الرحلات ستكون الأربعاء الأول من مارس الموافق 2 مارس عبر العبارة القاهرة وحتى الأربعاء الأخير الموافق 30 مارس عبر العبارة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون ساريًا غير منتهٍ، وصورة من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصورة من تصريح العمل وشهادة تحليل الكورونا تكون سارية لمدة 72 ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا.

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أما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة التى أخذتها من ميناء الدخول وصورة من شهادة المخالفات، وتكون سارية لمدة 15 يومًا من التاريخ للسفر.

يذكر أن شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصري تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وقد تـم إنشاؤهـا في 4/1/2009 وهي شركة تدير العبارتـين السريعتـين (القاهرة والرياض) اللتين تعملان بموانئ البحر الأحمر.

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جدول ابحار رحلات شركة القاهرة للعبارات خلال مارس المقبل
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بقلم السيد فؤاد

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