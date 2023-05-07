القاهرة للعبارات تنظم 6 رحلات خلال مايو الجاري على الخط سفاجا - ضبا

أعلنت شركة «القاهرة للعبّارات»، إحدى شركات وزارة النقل، عن جدول عبارات اللنش السريع لشهر مايو 2023، والتي تنطلق من ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية إلى موانئ سفاجا بجمهورية مصر العربية.

الرحلة الأولى حسب جدول ابحار الشركة، من المقرر أن تكون الخميس 11 مايو ، بينما تكون الرحلة الثانية يوم الثلاثاء 16 مايو.

كما ستقوم الشركة بتنظيم رحلة يوم الخميس 18 مايو من ميناء سفاجا، بينما الرحلة الرابعة ستكون يوم الثلاثاء 23 مايو .

أما الرحلة الخامسة فمن المقرر ان تكون يوم الخميس 25 مايو بينما الرحلة السادسة ستكون يوم الثلاثاء 30 مايو الجاري.

وخلال الاسبوع الماضي، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور سوك لي، الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية في مصر، مراسم توقيع عقد بناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun .

وقام بالتوقيع على العقد كل من لواء بحري وائل محمد الخالق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وسوجون لي نائب، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun.

صرح وزير النقل أن هذا التوقيع يشمل قيام شركة القاهرة للعبارات بالتعاون مع ترسانة daesun الكورية الجنوبية لبناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض طبقا لأفضل المواصفات العالمية في صناعة السفن، حيث تأتي كل سفينة من السفينتين المتعاقد على بنائهما بمواصفات ( طول 127.7 متر وعرض 21.8 متر وبغاطس 9.1 متر وسعة العنابر 15800م3 وبحمولة 14000 طن وسرعة 14 عقده وحمولة حاويات 709 حاوية والحاويات المبردة 98 حاوية) لكل سفينة وبأفضل التكنولوجيات التي توفر مرونة التشغيل للسفينتين والتي ستسمح بدورها في وصول الصادرات المصرية الي الأسواق الإقليمية خاصة وان سفن البضائع العامة مصممة لنقل مجموعة واسعة من البضائع مثل (البضائع العامة – البضائع السائبة- البضائع الثقيلة – المركبات مثل السيارات – حمولة المشروع مثل منصات النفط وتوربينات الرياح وغيرها من مكونات البنية التحتية الكبيرة – البضائع المبردة مثل الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية ).

كما أن هناك خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات بعدد4 سفن أخرى لتمتلك 6 سفن جديدة الى جانب العباراتين (القاهرة والرياض) واللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا.