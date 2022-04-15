نقل وملاحة

«القاهرة للعبارات» تنظم 5 رحلات بين الموانئ السعودية والمصرية مايو المقبل (مستند)

تعمل بين مينائي الغردقة وميناء ضبا السعودي عبر العبارة القاهرة فقط
السيد فؤاد 3:38 م, الجمعة, 15 أبريل 22 3:38 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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أعلنت شركة القاهرة للعبارات ”التابعة لوزارة النقل“ عن جدول إبحارها خلال مايو المقبل، بين مينائي الغردقة وضبا السعودي عبر العبارة القاهرة فقط، لتخرج العبارة الرياض من الخدمة خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أن كانت 9 رحلات عبر العبارتين خلال أبريل الجاري.

وأشارت الشركة، في منشور لها للسوق الملاحية، إلى أنه سيكون عدد الرحلات التي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال الشهر المقبل قرابة 5 رحلات، وذلك عبر عبارة القاهرة فقط، لتكون أول رحلة الأحد الأول من مايو، ثم الثانية الجمعة 6 مايو، ثم ثلاث رحلات بواقع كل يوم أربعاء تبدأ من الأربعاء 11 مايو، والأربعاء 15 مايو، والأربعاء 25 مايو.

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وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون ساريًا غير منتهٍ، وصورة من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصورة من تصريح العمل وشهادة تحليل الكورونا تكون سارية لمدة 72 ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا.

أما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة التى أخذتها من ميناء الدخول وصورة من شهادة المخالفات، وتكون سارية لمدة 15 يومًا من التاريخ للسفر.

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يذكر أن شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصري تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وقد تـم إنشاؤهـا في 4/1/2009 وهي شركة تدير العبارتـين السريعتـين (القاهرة والرياض) اللتين تعملان بموانئ البحر الأحمر.

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بقلم السيد فؤاد

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