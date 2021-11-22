القاهرة للعبارات تنظم 5 رحلات بين الموانئ السعودية والمصرية ديسمبر المقبل (مستند)

أعلنت شركة القاهرة للعبارات ”التابعة لوزارة النقل“ عن جدول إبحارها خلال ديسمبر المقبل، بين ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا السعودي عبر العبارتين القاهرة، والرياض، بعد توقف للعبارة الرياض خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت الشركة، في منشور لها للسوق الملاحية، إلى أنه سيكون عدد الرحلات التي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال الشهر الحالي قرابة 5 رحلات، عبر عبارتي القاهرة والرياض ليكون في كل أربعاء من كل أسبوع .

ونص المنشور على أن أول الرحلات الأربعاء بعد المقبل، بالعبارة القاهرة التي ستغادر من ميناء الغردقة، بينما تبحر العبارة الرياض من ميناء سفاجا.

كما تغادر العبارة القاهرة في الأربعاء الثالث من ميناء الغردقة، كما تغادر العبارة الرياض ميناء سفاجا في الاربعاء الرابع الموافق 22 ديسمبر، لتكون الرحلة الأخيرة عبر العبارة القاهرة من ميناء الغردقة في الأربعاء الأخير يوم 29 ديسمبر.

وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون ساريًا غير منتهٍ، وصورة من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصورة من تصريح العمل وشهادة تحليل الكورونا تكون سارية لمدة 72 ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا.

أما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة التى أخذتها من ميناء الدخول وصورة من شهادة المخالفات، وتكون سارية لمدة 15 يومًا من التاريخ للسفر.