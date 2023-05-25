القاهرة للعبارات تنظم 39 رحلة خلال شهري يونيه ويوليو المقبلين

أعلنت شركة «القاهرة للعبّارات»، إحدى شركات وزارة النقل، عن جدول عبارة ” القاهرة ” السريعة لشهري يونيه ويوليو المقبلين، والتي تنطلق من ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية إلى موانئ سفاجا بجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تصل عدد الرحلات التي تقوم بها الشركة قرابة 39 رحلة حسب منشور صادر عن الشركة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتنظيم أول رحلة يوم الخميس 1 يونيه من ميناء سفاجا الى ميناء ضبا، لتكون عدد رحلات عبارات الشركة خلال شهر يونيه بنحو 22 رحلة والتي سيكون أخرها يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، ويعد شهر يونيه من أكثر معدلات الرحلات بسبب عودة العاملين بالمملكة العربية السعودية الى مصر.

بينما من المقرر تنظيم 16 رحلة خلال شهر يوليو المقبل والتي تبدأ في الأحد 2 يوليو، وأخرها سيكون يوم الأحد 30 يوليو.

وخلال الشهر الماضي، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور سوك لي، الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية في مصر، مراسم توقيع عقد بناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun .

وقام بالتوقيع على العقد كل من لواء بحري وائل محمد الخالق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، وسوجون لي نائب، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun.

صرح وزير النقل أن هذا التوقيع يشمل قيام شركة القاهرة للعبارات بالتعاون مع ترسانة daesun الكورية الجنوبية لبناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض طبقا لأفضل المواصفات العالمية في صناعة السفن، حيث تأتي كل سفينة من السفينتين المتعاقد على بنائهما بمواصفات ( طول 127.7 متر وعرض 21.8 متر وبغاطس 9.1 متر وسعة العنابر 15800م3 وبحمولة 14000 طن وسرعة 14 عقده وحمولة حاويات 709 حاوية والحاويات المبردة 98 حاوية) لكل سفينة وبأفضل التكنولوجيات التي توفر مرونة التشغيل للسفينتين والتي ستسمح بدورها في وصول الصادرات المصرية الي الأسواق الإقليمية خاصة وان سفن البضائع العامة مصممة لنقل مجموعة واسعة من البضائع مثل (البضائع العامة – البضائع السائبة- البضائع الثقيلة – المركبات مثل السيارات – حمولة المشروع مثل منصات النفط وتوربينات الرياح وغيرها من مكونات البنية التحتية الكبيرة – البضائع المبردة مثل الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية ).

كما أن هناك خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات بعدد 4 سفن أخرى لتمتلك 6 سفن جديدة الى جانب العباراتين (القاهرة والرياض) واللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا.