«القاهرة للعبارات» تنظم 26 رحلة بين الموانئ السعودية والمصرية خلال الشهرين المقبلين

أعلنت شركة القاهرة للعبارات ”التابعة لوزارة النقل“ عن جدول إبحارها خلال شهر يونيه ويوليو المقبلين، وذلك بين موانئ مصر بالبحر الأحمر للموانئ السعودية خاصة ميناء ضبا، عبر العبارتين القاهرة، والرياض.

وأشارت الشركة، في منشور لها للسوق الملاحية، إلى أن عدد الرحلات التي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال الشهرين المقبلين قرابة 26 رحلة، عبر عبارتي القاهرة والرياض، وهو العدد الأكبر من حيث عدد الرحلات خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب موسم الإجازات خلال الشهرين المقبلين .

ونص المنشور على أن شهر يونيه المقبل سيتم تنظيم 10 رحلات على أن تكون أول رحلة هي الأول من يونيه وآخر رحلة الخميس 30 يونيه، وذلك من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا السعودي .

بينما سيتم تنظيم 16 رحلة خلال شهر يوليو والتي تبدأ الأول من يوليو وتنتهي آخر رحلة يوم 31 يوليو بين ميناء الغردقة المصري وميناء ضبا السعودي.

وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون ساريًا غير منتهٍ، وصورة من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصورة من تصريح العمل وشهادة تحليل الكورونا تكون سارية لمدة 72 ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا.

أما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة التي أخذتها من ميناء الدخول وصورة من شهادة المخالفات، وتكون سارية لمدة 15 يومًا من التاريخ للسفر.

يذكر أن شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصري تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وقد تـم إنشاؤهـا في 4/1/2009 وهي شركة تدير العبارتـين السريعتـين (القاهرة والرياض) اللتين تعملان بموانئ البحر الأحمر.