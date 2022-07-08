«القاهرة للعبارات» تعلن تنظيم 15 رحلة خلال موسم الحج

أعلنت شركة القاهرة للعبارات ”التابعة لوزارة النقل“ عن جدول إبحارها خلال يوليو الجاري، بين مينائي الغردقة وسفاجا إلى ميناء ضبا السعودي عبر العبارة القاهرة.

وأشارت الشركة، في منشور لها للسوق الملاحية، إلى أنه سيكون عدد الرحلات التي ستقوم الشركة بتنفيذها خلال الشهر الجاري بواقع 15 رحلة تبدأ من 12 يوليو حتى نهاية الشهر الجاري، حيث تعد تلك الفترة من أهم فترات نقل رجوع حجاج بيت الله الحرام من ناحية علاوة على إجازات العاملين بالمملكة العربية السعودية من ناحية أخرى.

وحسب المنشور فمن المقرر أن يتم نقل الركاب والسيارات الخاصة بهم، بالإضافة إلى نقل السيارات فقط عبر العبارة القاهرة.

وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون ساريًا غير منتهٍ، وصورة من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصورة من تصريح العمل وشهادة تحليل الكورونا تكون سارية لمدة 72 ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا.

أما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك، موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة التى أخذتها من ميناء الدخول وصورة من شهادة المخالفات، وتكون سارية لمدة 15 يومًا من التاريخ للسفر.

يذكر أن شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصري تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وقد تم إنشاؤهـا في 4/1/2009 وهي شركة تدير العبارتـين السريعتـين (القاهرة والرياض) اللتين تعملان بموانئ البحر الأحمر.

وخلال يونيو الماضي شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع عقد تأجير العبارة الرياض التابعة لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري إحدى شركات وزارة النقل لشركة MACNA بالمملكة العربية السعودية، للعمل في الإبحار الساحلي بين جيزان وفرسان السعوديتين، وذلك في إطار تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وتعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاربا بين البلدين الشقيقين وحيث قام بتوقيع العقد كل من اللواء بحري محمد طلعت رئيس شركة القاهرة للعبارات ومايكل ماكورت المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة MACNA السعودية.

صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بأن هذا العقد هو الأول الذي يتم توقيعه في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وأن هذا يتواكب مع أن وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها تتبع أسلوبًا جديدًا في الإدارة خاصة مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن ملامحها ليس فقط الإنشاءات والبنية التحتية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة والتي تعتبر ركنًا أساسيًا بها وأحد مظاهرها الهامة ولكنها تشمل أيضا الفكر الجديد الذي يتجسد أهم مبادئه في تحقيق المصلحة العليا بأفكار متطورة وجديدة تواكب أحدث النظم العالمية.

وأضاف أن هذا التوقيع هو أحد خطوات بداية عودة الأسطول التجاري المصري إلى سابق عهده تمهيدًا إلى عودته للريادة في المنطقة، لافتًا إلى هذا التوقيع يأتي أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والعربي والمحلي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل البحري.

وتابع الوزير أن القيادة السياسية وجهت بالارتقاء بالأسطول التجاري المصري وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي وأن الفكر الجديد يأتي من الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة أفضل استغلال بالتزامن مع بناء أسطول تجاري مصري من خلال تملك وشراء سفن وعبارات تجارية جديدة لصالح شركات القاهرة للعبارات والوطنية للملاحة والجسر العربي للملاحة البحرية.