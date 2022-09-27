القاهرة للعبارات تطرح مزايدة لاختيار وكيل سياحي لها للموسم المقبل

أعلنت شركة القاهرة للعبارات ”التابعة لوزارة النقل“ طرح مزايدة بين شركات التوكيلات السياحية، لتعيين وكيل سياحي عام بغرض بيع وتسويق تذاكر ركاب وسيارات صحبة ركاب على عباراتها.

وحسب مصدر مسئول بالشركة، فإن المزايدة تستهدف أن يتم تسويق تذاكر نقل الركاب والسيارات على متن عبارات الشركة ” القاهرة ، والرياض” ، ولك خلال العام المقبل، ولمدة عام واحد .

وذكر ” المصدر” أن هذا يأتي في ضوء تفعيل عمل نطاق الشركة خلال الفترة المقبلة، بعد السماح بالعمرة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤدي إلى حاجة الشركة لزيادة حجم أعمالها وحصولها على حصة كبيرة من الركاب بين المملكة العربية والموانئ المصرية خاصة سفاجا والغردقة.

يذكر أن الشركة نظمت خلال شهر سبتمبر الجاري بين ميناء الغردقة المصري بالبحر الأحمر للموانئ السعودية خاصة ميناء ضبا، وذلك عبر العبارة ”القاهرة” قرابة 9 رحلات.

وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون ساريًا غير منتهٍ، وصورة من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصورة من تصريح العمل وشهادة تحليل الكورونا تكون سارية لمدة 72 ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا.

أما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة التي أخذتها من ميناء الدخول وصورة من شهادة المخالفات، وتكون سارية لمدة 15 يومًا من التاريخ للسفر.

وكان كامل الوزير، وزير النقل، شهد خلال يونيه الماضي، توقيع عقد تأجير العبارة الرياض التابعة لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى إحدى شركات وزارة النقل لشركة MACNA بالسعودية، للعمل فى الإبحار الساحلى بين جيزان وفرسان السعوديتين فى إطار التعاون بين البلدين.

وبحسب بيان رسمى صادر من وزارة النقل، وقع العقد بحرى محمد طلعت رئيس شركة القاهرة للعبارات، ومايكل ماكورت المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة MACNA السعودية.

وقال وزير النقل خلال فعاليات التوقيع إن هذا العقد هو الأول الذى يتم توقيعها فى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا يتواكب مع أن وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها تتبع أسلوب جديد فى الإدارة وخصوصا مع الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تتضمن ملامحها ليس فقط الإنشاءات والبنية التحتية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة والتى تعتبر ركن أساسى بها وإحدى مظاهرها المهمة ولكنها تشمل أيضا الفكر الجديد الذى يتجسد اهم مبادئه فى تحقيق المصلحة العليا بأفكار متطورة وجديدة تواكب احدث النظم العالمية.

وأضاف أن هذا التوقيع هو أحد خطوات بداية عودة الأسطول التجارى المصرى إلى سابق عهده تمهيدا إلى عودته إلى الريادة فى المنطقة، لافتا الى هذا التوقيع يأتى ايضا فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص الدولى والعربى والمحلى فى كل القطاعات ومنها قطاع النقل البحرى.

جدير بالذكر أن شركة القاهرة العبارات المملوكة لوزارة النقل تمتلك عبارتان وهما الرياض والقاهرة وحيث يتم تشغيل الثانية على الخط الملاحى “الغردقة/ضبا” وأن العبارة الرياض يمكنها نقل 1168 راكبا و150 سيارة و15 أتوبيسا.