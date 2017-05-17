القاهرة للزيوت والصابون تنفذ صفقة شراء مليون سهم خزينة

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنقيذ صفقة أسهم خزينة على مليون سهم من أسهم شركة القاهرة للزيون والصابون بقيمة 15.30 جنيه للسهم، وذلك بجلسة اليوم 17 مايو.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 9 مايو الجارى على شراء مليون سهم خزينة بالسعر المذكورة.

وقالت الشركة إن العائد من شراء الأسهم سينعكس بالإيجاب على المساهمين سواء باعت الإدارة تلك الأسهم بسعر أعلى أو بإعدامها، وفي كلتا الحالتين فإن ذلك سيسهم في دعم سعر السهم المتداول.

يبلغ رأسمال الشركة 120 مليون جنيه، موزعاً على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.