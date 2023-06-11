«القاهرة للزيوت والصابون» تحقق مستهدفات عام 2023 في 5 أشهر

أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تحقيق وتخطي مستهدفات العام الجاري 2023، خلال الخمسة أشهر الأولي المنقضية من العام.

واظهرت النتائج الأولية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، تحقيق صافي إيرادات بقيمة 396.4 مليون جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 14.86 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022.

وحققت القاهرة للزيوت والصابون، صافي أرباح أولية بقيمة 33.47 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 33.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

جدير بالذكر أن شركة القاهرة للزيوت والصابون، تمكنت خلال عام 2022، من تقليص صافي خسائرها بنسبة 55.6%، لتسجل 55.09 مليون جنيه، مقارنة ب 124.13 مليون جنيه خلال 2021.