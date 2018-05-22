القاهرة للزيوت والصابون تتقدم بمستندات تخفيض رأسمالها

رجب عزالدين قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة القاهرة للزيوت والصابون أودعتها، اليوم الثلاثاء، نموذج الإفصاح الخاص بتخفيض رأس المال المصدر وجارٍ فحصه ودراسته. ووافق مجلس إدارة الشركة فى 16 مايو الجارى، على تخفيض رأس المال المصدر من 200…

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة القاهرة للزيوت والصابون أودعتها، اليوم الثلاثاء، نموذج الإفصاح الخاص بتخفيض رأس المال المصدر وجارٍ فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 16 مايو الجارى، على تخفيض رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 195 مليون جنيه، بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها واحد مليون سهم ليصبح بعد التخفيض 195 مليون جنيه، موزعة على 39 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 3317% لتسجل 21.5 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 628.6 ألف جنيه في 2016.

كما ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 137.3% خلال الربع الأول المنتهى مارس 2018، لتسجل 11.9 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.