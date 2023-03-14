«القاهرة للزيوت» تقلص خسائرها بنحو 55.6% وتدعو عموميتها لبحث استمرارية النشاط

اعتمد مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون نتائج الأعمال والقوائم المالية لعام 2022.

وأظهرت القوائم المالية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، تمكن الشركة من تقليص صافي خسائرها بنسبة 55.6%، لتسجل 55.09 مليون جنيه، مقارنة مع 124.13 مليون جنيه خلال 2021.

وحققت القاهرة للزيوت والصابون، نموا في الإيرادات بنحو 443%، لتصل إلى 238.97 مليون جنيه، مقابل 43.93 مليون جنيه خلال 2021.

ووافق مجلس إدارة القاهرة للزيوت والصابون، علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة مدي استمرارية الشركة في نشاطها من عدمه بعد أن تجاوز العجز المرحل في 2022 نصف حقوق المساهمين.

كما يتضمن جدول أعمال عمومية القاهرة للزيوت والصابون، النظر في إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج الصابون والمنظفات بأنواعها المختلفة.