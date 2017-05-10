القاهرة للزيوت تخطر البورصة برغبتها في شراء مليون سهم خزينة

رجب عزالدين:أخطرت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إدارة البورصة المصرية برغبتها فى شراء عدد مليون سهم خزينة بسعر 15.30 جنيه.وقالت الشركة فى بيان للبورصة "إن عملية ستتم خلال خمسة أيام كما أن تمويلها سيكون من خلال السيولة المتوفرة لدى الشركة"وقالت الشركة إن عملية الشراء ستنعكس بالإيجاب على المساهم

رجب عزالدين:

أخطرت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إدارة البورصة المصرية برغبتها فى شراء عدد مليون سهم خزينة بسعر 15.30 جنيه.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة “إن عملية ستتم خلال خمسة أيام كما أن تمويلها سيكون من خلال السيولة المتوفرة لدى الشركة”

وقالت الشركة إن عملية الشراء ستنعكس بالإيجاب على المساهمين سواء باعت الإدارة تلك الأسهم بسعر أعلى أو بإعدامها، وفي كلتا الحالتين فإن ذلك سيسهم في دعم سعر السهم المتداول.

ومن المقرر أن تقوم شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية بتنفيذ عملية الشراء، وأعلنت البورصة عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بالعملية لمدة خمسة أيام عمل بداية من جلسة تداول 10 مايو وحتى نهاية جلسة تداول 16 مايو.

ويبلغ رأسمال الشركة 120 مليون جنيه موزعاً على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.