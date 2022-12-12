«القاهرة للزيوت» تؤكد مواصلة إيقاف إنتاج الصابون دون التأثير على الإيرادات

أكدت شركة القاهرة للزيوت والصابون استمرار إيقاف إنتاج الصابون. ونوهت الشركة بأنها تقدمت بطلب إلى مصلحة الضرائب بشأن التوقف المؤقت عن مزاولة نشاط الصابون حتى نهاية العام الحالي.

واستكملت “القاهرة للزيوت والصابون” أنه جارٍ تجديد توقف مزاولة النشاط حتى 31 ديسمبر 2023.

وأوضحت “القاهرة للزيوت والصابون” أن إيقاف مزاولة نشاط الصابون لن يؤثر على إيراداتها، حيث إن النشاط غير مُدرَج بخطة الإنتاج منذ يناير الماضي.

جاء ذلك ردًّا على استفسار إدارة البورصة حول مستجدّات قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في 16-8-2022، والبيان الإلحاقي الوارد من الشركة بتاريخ 8-9-2022.