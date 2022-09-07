القاهرة للدواجن قفزت 1.5 جنيه.. أسعار الكتاكيت اليوم 7-9-2022 في مصر

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم 7-9-2022 في مصر، في 7 شركات دواجن كبري عاملة في السوق المحلية وقادت تلك الارتفاعات شركة القاهرة للدواجن، بنحو 1.5 جنيه في الكتكوت الواحد، حيث تراوحت الزيادات من 25 قرشَا إلي 1.5 جنيه، وجاءت تلك الزيادات بعد استقرار وهدوء حذر في سعر البيع امس بالسوق المحلية.

حيث شهدت اسعار الكتاكيت اليوم لدي شركة الحمد زيادة 1 جنيه، والفيروز زيادة 25 قرشَا، والعناني زيادة 25 قرشَا، والوادي زيادة 50 قرشا، والوطنية زيادة 25 قرشَا.

كما ارتفع سعر البيع لدي شركة القاهرة للدواجن بـ1.5 جنيه، نيوهوب ايجيب زيادة 25 قرشَا، استقرار رواد النيل، والبنا، وأمات.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات

شركة الوطنية 7.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه

شركة الوادي 8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شركة العناني 9.5 جنيه بدلا من 9.25 جنيه

شركة الفيروز 8.25 جنيه بدلا من 8 جنيهات

شركة رواد النيل 6.75 جنيه

شركة البنا 8 جنيهات

شركة أمات 8 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت في الشركات إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.