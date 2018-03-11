بورصة وشركات

القاهرة للدواجن توافق على توزيع أرباح للمساهمين والعاملين

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن بجلسته المنعقدة أمس السبت على التوزيعات المقترحة للأرباح بقيمة 25 قرش للسهم الواحد.ويتضمن مقترح التوزيعات تخصيص 119.7 مليون جنيه على المساهمين وكذلك 22.8 مليون جنيه نقدا على العاملين .وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 38% خلال 2017 لتسجل 364