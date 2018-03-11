القاهرة للدواجن توافق على توزيع أرباح للمساهمين والعاملين

رجب عزالدين
وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن بجلسته المنعقدة أمس السبت على التوزيعات المقترحة للأرباح بقيمة 25 قرش للسهم الواحد.
ويتضمن مقترح التوزيعات تخصيص 119.7 مليون جنيه على المساهمين وكذلك 22.8 مليون جنيه نقدا على العاملين .
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 38% خلال 2017 لتسجل 364 مليون جنيه مقارنة بنحو 263 مليون جنيه خلال 2016.
وقفزت إيرادات الشركة إلى 4.3 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 479 مليون جنيه، موزعا على 479 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.