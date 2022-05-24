«القاهرة للدواجن» تلغى رخصة المنطقة الحرة بإمارة دبى

وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن على إلغاء رخصة المنطقة الحرة بمنطقة جبل على بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت القاهرة للدواجن فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على إلغاء الرخصة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو، كما اعتمد القوائم المالية المجمعة والمستقلة لفترة الربع الأول المنتهية مارس الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة ارتفاع صافى أرباحها بشكل طفيف إلى 53.3 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس 2022، مقارنة بصافى ربح قدره 52.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.46 مليار جنيه خلال الربع المشار إليها ، مقارنة بإيرادات بلغت 1.16 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى وفقا للنتائج المرسلة للبورصة حديثا.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية بقيمة 2.17 مليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بخسائر بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 184.3 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بنحو 104 ملايين جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2021 إلى 4.99 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 4.17 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2020.

القاهرة للدواجن تخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال 5 سنوات

وتدرس القاهرة للدواجن فى الوقت الحالى الفرص المتاحة للتوسع فى السوق المحلى وتخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال 3 إلى 5 سنوات قادمة.

وقال عادل الألفي ، العضو المنتدب لمجموعة القاهرة للدواجن، إن المجموعة تتبنى رؤية إيجابية لقطاع الدواجن فى مصر، رغم التحديات التى واجهت الصناعة هذا العام، متوقعا أن تضخ شركته استثمارات تتجاوز المليار جنيه، حال وجود فرصة جيدة.

وأضاف الألفى فى تصريحات سابقة “المال”، إن مبلغ المليار جنيه قد يستغرق ضخه فترة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام وتعتمد على اقتناص الفرصة المناسبة، مؤكدا أن المجموعة تدرس فى الوقت الحالى خيارات التوسع وتعظيم حجم الأعمال سواء عبر الاستحواذ على كيانات مماثلة فى الصناعة، أو تدشين وإضافة مزارع تربية جديدة.

وأكد الألفي أن السياسة الاستثمارية للمجموعة تعتمد على تنفيذ مشروعاتها بواقع %50 تمويلات ذاتية، والأخرى عبارة عن تسهيلات ائتمانية، موضحاً أن حجم توزيعات الأرباح على المساهمين تجاوز المليار جنيه خلال 10 أعوام الماضية.

ولفت إلى أن المجموعة تنتج 18 ألف طن سنوى من مصنعات الدجاج تحت العلامة التجارية “كوكي”، التى تبلغ حصتها السوقية -وفقاً للألفى – %45، كما تمتلك 55 مزرعة تسمين بخلاف الجدود والأمهات، وهناك خطط للتوسع الأفقى فى هذه المعدلات.