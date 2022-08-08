«القاهرة للدواجن» تقفز بإيراداتها إلى 3 مليارات جنيه فى 6 أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة القاهرة للدواجن، ارتفاع إيرداتها إلى 3 مليارات جنيه تقريبا خلال النصف المنتهى يونيو الماضى 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم القاهرة للدواجن المجمعة المرسلة للبورصة الاثنين ،ارتفاع تكلفة الإيرادات إلى 2.1 مليار جنيه خلال النصف ،مقارنة بإيرادات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021,

كما أظهرت القوائم ارتفاع صافى الربح المجمع إلى 239 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافى ربح قدره 80.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية بقيمة 597 ألف جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بخسائر بلغت 26.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

القاهرة للدواجن سجلت إيرادات بقيمة 1.46 مليار جنيه فى الربع الأول

دواجن

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها بشكل طفيف إلى 53.3 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس 2022، مقارنة بصافى ربح قدره 52.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.46 مليار جنيه خلال الربع المشار إليها ، مقارنة بإيرادات بلغت 1.16 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى وفقا مرسلة للبورصة سابقا.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية بقيمة 2.17 مليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بخسائر بلغت 18.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 184.3 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بنحو 104 ملايين جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2021 إلى 4.99 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 4.17 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2020.

عادل الألفى : نخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال 5 سنوات

وتدرس القاهرة للدواجن فى الوقت الحالى الفرص المتاحة للتوسع فى السوق المحلية وتخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال 3 إلى 5 سنوات قادمة.

وقال عادل الألفي ، العضو المنتدب لمجموعة القاهرة للدواجن، إن المجموعة تتبنى رؤية إيجابية لقطاع الدواجن فى مصر، رغم التحديات التى واجهت الصناعة هذا العام، متوقعا أن تضخ شركته استثمارات تتجاوز المليار جنيه، حال وجود فرصة جيدة.

وأضاف الألفى فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن مبلغ المليار جنيه قد يستغرق ضخه فترة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام وتعتمد على اقتناص الفرصة المناسبة، مؤكدا أن المجموعة تدرس فى الوقت الحالى خيارات التوسع وتعظيم حجم الأعمال سواء عبر الاستحواذ على كيانات مماثلة فى الصناعة، أو تدشين وإضافة مزارع تربية جديدة.

وأكد الألفي أن السياسة الاستثمارية للمجموعة تعتمد على تنفيذ مشروعاتها بواقع %50 تمويلات ذاتية، والأخرى عبارة عن تسهيلات ائتمانية، موضحاً أن حجم توزيعات الأرباح على المساهمين تجاوز المليار جنيه خلال 10 أعوام الماضية.

ولفت إلى أن المجموعة تنتج 18 ألف طن سنوى من مصنعات الدجاج تحت العلامة التجارية “كوكي”، التى تبلغ حصتها السوقية -وفقاً للألفى – %45، كما تمتلك 55 مزرعة تسمين بخلاف الجدود والأمهات، وهناك خطط للتوسع الأفقى فى هذه المعدلات.

ويبلغ رأسمال القاهرة للدواجن 1.7 مليار جنيه تقريبا، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ نوفمبر 1995، وتعمل فى مجال تربية الدواجن وصناعة الأعلاف، إضافة إلى أنشطة المجازر الآلية تحت علامتين تجاريتين :«koki»، americana meats».

وانتشرت خلال شهر يوليو الماضى بعض الأخبار المتداولة حول اعتزام شركة المراعى السعودية التوسع فى سوق الدواجن المصرى من خلال الاستحواذ على إحدى الشركات العاملة فى المجال مع إشارة إلى شركة القاهرة للدواجن التى نفت الخبر فى إفصاح للبورصة بتاريخ 3 يوليو 2022.