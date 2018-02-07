القاهرة للدواجن تفصح عن قائمة الدخل لعام 2017

رجب عزالدينفسرت شركة المصرية القاهرة للدواجن بعض بنود قائمة الدخل الخاصة بالسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، وذلك ردا على استفسارات البورصة فى هذا الشأن.وقالت الشركة إن قطاع العلف حقق إيرادات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 888.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2

رجب عزالدين

فسرت شركة المصرية القاهرة للدواجن بعض بنود قائمة الدخل الخاصة بالسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، وذلك ردا على استفسارات البورصة فى هذا الشأن.

وقالت الشركة إن قطاع العلف حقق إيرادات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 888.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2016.

وأضافت الشركة فى البيان إن القطاع الداجنى حقق إيرادات قدرها 2.5 مليار جنيه خلال السنة المذكورة مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه خلال 2016.

كما حققت الشركة إيرادت أخرى بقيمة 25.4 مليون جنيه ليصبح مجموع الإيردات الكلية خلال تلك السنة 4.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه عن 2016.

وارتفعت تكاليف ومصروفات الشركة إلى 3.5 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 2 مليار جنيه خلال 2016.

وتوزعت هذه التكاليف على مواد خام بقيمة 2.8 مليار حنيه وأجور ومرتبات بقيمة 241.5 مليون جنيه وإهلاكات 68.6 مليون جنيه ومصروفات أخرى بـ391.5 مليون جنيه وفقا للبيان.

وأعلنت الشركة فى 24 يناير الماضى عن حصولها على موافقة وزارة الزراعة لتخصيص 2.75 ألف فدان للشركة بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح.

وقالت الشركة فى بيان سابق للبورصة أن الموافقة تتضمن حق انتفاع للشركة لمدة 30 عاما، وذلك لإقامة مشروعات توسع في نشاط الجدود والأمهات باستثمارات مليار جنيه تقريبا.

ويبلغ رأسمال الشركة 479 مليون جنيه، موزعا على 479 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.