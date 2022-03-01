«القاهرة للدواجن» تحقق نموا 77% العام الماضي

سجلت شركة القاهرة للدواجن نموا في صافي أرباحها بواقع 77% العام الماضي ليسجل 184.329 مليون جنيه، مقارنة مع 103.996 مليون جنيه العام السابق.

بدعم نمو إيردات التعاقدات مع العملاء

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع إيرادات الشركة من عقود العملاء إلى 4.99 مليار جنيه بنهاية 2021، مقارنة مع 4.18 مليار جنيه بالعام السابق، ما انعكس على مجمل الربح ليسجل 586.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 504.270 مليون جنيه.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 287.62 مليون جنيه، مقارنة مع 203.67 مليون جنيه، في ظل تراجع مصروفات التشغيل الأخرى إى 68.55 مليون جنيه، مقارنة مع 98.75 مليون جنيه، وفقا للقوائم المجمعة المنشورة عبر شاشة البورصة المصرية اليوم.