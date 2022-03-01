بورصة وشركات

«القاهرة للدواجن» تحقق نموا 77% العام الماضي

بدعم نمو إيردات التعاقدات مع العملاء
منى عبدالباري 1:48 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 1:48 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت شركة القاهرة للدواجن نموا في صافي أرباحها بواقع 77% العام الماضي ليسجل 184.329 مليون جنيه، مقارنة مع 103.996 مليون جنيه العام السابق.

بدعم نمو إيردات التعاقدات مع العملاء

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع إيرادات الشركة من عقود العملاء إلى 4.99 مليار جنيه بنهاية 2021، مقارنة مع 4.18 مليار جنيه بالعام السابق، ما انعكس على مجمل الربح ليسجل 586.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 504.270 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  توقعات بتحركات صاعدة محدودة للبورصة تعوض الخسائر السابقة

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 287.62 مليون جنيه، مقارنة مع 203.67 مليون جنيه، في ظل تراجع مصروفات التشغيل الأخرى إى 68.55 مليون جنيه، مقارنة مع 98.75 مليون جنيه، وفقا للقوائم المجمعة المنشورة عبر شاشة البورصة المصرية اليوم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

تابعة لـ«جي بي أوتو» تعين «أرقام كابيتال» لدراسة الاستفادة من استثماراتها

منى عبدالباري 1:29 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات

منى عبدالباري 12:53 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

الأسهم الأوروبية تستعيد بعض مكاسبها الثلاثاء بدعم من قطاع البنوك

محمد عبد السند 12:38 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

31 شركة سمسرة تتقاسم 49% من تعاملات المؤسسات في البورصة خلال شهرين

أسماء السيد 12:38 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

3 شركات سمسرة تُهيمن على 90% من تنفيذات المستثمرين الأجانب في البورصة خلال شهرين

أسماء السيد 12:24 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

«جي بي أوتو» تدرس بيع جزء من حصتها في «MNT Investment» التابعة

منى عبدالباري 11:28 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22