القاهرة للخدمات التعليمية توافق على توزيع أرباح 55 قرشًا للسهم

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية، بجلسته المنعقدة -أمس الثلاثاء- على مقترح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 55 قرشًا للسهم الواحد.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن هذا الاقتراح سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية لاعتماده، وذلك يوم الإثنين الموافق

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية، بجلسته المنعقدة -أمس الثلاثاء- على مقترح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 55 قرشًا للسهم الواحد.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن هذا الاقتراح سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية لاعتماده، وذلك يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر المقبل.

وارتفعت أرباح الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري مليون جنيه، مقارنة بـ 13.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 48 مليون جنيه، موزعًا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.