8.9 مليون طن زيت خام إنتاج القاهرة للتكرير بمصفتي طنطا ومسطرد العام الماضي

استعرض المهندس يوسف تهامي مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام، مشيرا إلى أن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بلغت نحو 8.9 مليون طن بمصفاتى الشركة بمسطرد وطنطا لتساهم في توفير كميات من المنتجات البترولية جاء توزيعها كالتالي:

88 ألف طن بوتاجاز و935 ألف طن نافتا 4ر3 مليون طن بنزين بأنواعه (80 و92 و95 أوكتين) و51 ألف طن كيروسين و456 ألف طن وقود طائرات ومليون و862 ألف طن سولار علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات .



وأشار تهامي خلال الجمعية العمومية لاعتماد نتائج شركته للعام المالى المنتهى إلى أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تبلغ حوالى 650 مليون جنيه، ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها وتشغيلها خلال العام مشروع استرجاع غازات الشعلة بتكلفة إجمالية حوالى 150 مليون جنيه، بهدف تقليل انبعاثات الغازات المصاحبة وإعادة استخدام غازات الشعلة كوقود وإنتاج البوتاجاز .



كما أشار إلى تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلى للمعدات والأجهزة وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير خلال العام باستثمارات تبلغ 190 مليون جنيه بزيادة نسبتها 11% عن العام السابق.

حضر الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية .



كما حضر الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.