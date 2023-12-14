«القاهرة للتأجير التمويلى» تستهدف رفع رأسمالها إلى 400 مليون جنيه

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تستهدف شركة القاهرة للتأجير التمويليCLC – المملوكة لبنك القاهرة – زيادة رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه.

وقال أحمد شريف الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات لـ«المال» إنها تعتزم ضخ 50 مليون جنيه فى رأسمالها المدفوع ليصل إلى 400 مقابل 350 مليون حاليا.

وأعلن بنك القاهرة فى فبراير 2018 عن تأسيس شركة القاهرة للتأجير التمويلى برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.

وأضاف شريف أن إجراءات الزيادة المرتقبة فى رأسمال الشركة من المستهدف أن تنفذ خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

ووفقا لهيئة الرقابة المالية فقد حقق نشاط التأجير التمويلى نموا خلال أول 9 شهور من 2023، ليصل إلى 78.5 مليار جنيه مقابل 64.7 ملياراً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو %21.4 فيما انخفضت عدد العقود من 2288 إلى 1426 بنسبة تراجع %37.7.

وبلغ حجم المحفظة الاستثمارية لبنك القاهرة نحو 4.006 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل قرابة 2.894 مليار بنهاية 2021 وبمعدل نمو %38.4. وأرجع البنك تلك الزيادة إلى سداد حصته فى زيادات رؤوس الأموال لمجموعة من الشركات المساهم بها بنحو 2.07 مليار جنيه، ومن أبرزها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وبنك القاهرة أوغندا، وشركة كايرو للتأجير التمويلى