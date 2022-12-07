القاهرة للاستثمار: 800 مليون جنيه تكلفة إنشاء المرحلة الأولى لجامعة ساكسونى التكنولوجية

قال محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا للتعليم»، إن المرحلة الأولى من جامعة «ساكسونى إيجيبت» التكنولوجية، ستكون بحجم استثمارات 800 مليون جنيه.

وأشار القلا، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مشاركته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن والذى انعقد على مدار يومى الأحد والإثنين الماضيين، إلى أنه من المقرر تسليم المرحلة فى شهر سبتمبر 2023.

واتفقت «القاهرة للاستثمار» – منذ عام تقريباً – مع «ساكسونى إنترناشيونال» الألمانية المتخصصة فى خدمات التعليم التكنولوجى، على تدشين أول جامعة خاصة للتكنولوجيا التطبيقية فى مصر بمشاركة «الأهلى كابيتال»، مع منح خريجيها درجة البكالوريوس.

وفى سياق متصل، أضاف القلا أن عدد المدارس التى تملكها الشركة وصل إلى 29، كما تم البدء فى الأعمال الإنشائية لإطلاق مدرستين جديدتين فى القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، بالشراكة مع الصندوق السيادى.

وتابع أن الشركة تنشئ حالياً مدرستين فى مدينتى «رشيد الجديدة» و«العلمين الجديدة»، بحجم استثمارات يلامس 200 مليون جنيه، كما تواصل المناقشات مع هيئة المجتمعات العمرانية لاقتناص قطع أراضٍ مناسبة فى المدن الجديدة، على غرار التى حصلت عليها فى «غرب أسيوط».

وأوضح القلا أن الشركة ما زالت تملك أصولا عقارية ممثلة فى 10 عمارات سكنية فى منطقة المقطم، وما زالت تبحث أفضل البدائل الاستثمارية لتسييلها بمخزون عقارى يقدر بنحو 300 مليون جنيه.

وأوضح أن «القاهرة للاستثمار» حصلت مؤخراً على حصيلة إصدارها لسندات توريق الحقوق المستقبلية، والتى بلغت 800 مليون جنيه، وسيتم توظيفها فى استكمال توسعاتها فى المدارس والجامعات حتى العام المالى المقبل، وقد لا تلجأ للاقتراض البنكي.

وأكد أن الشركة ما زالت مستمرة فى تقديم الدعم المادى لأى أفكار جديدة فى مجال التعليم والتكنولوجيا، عبر صندوق متخصص لديها لمساندة الابتكارات.

وتعتبر «القاهرة للاستثمار» من كبرى الشركات المتخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك مدارس فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى، تحت اسم تجارى «Futures»، بالإضافة إلى جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع إجمالى عدد الطلاب المقيدين بمدارسها وجامعتها إلى 48 ألف طالب خلال العام 2022-2021.