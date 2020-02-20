القاهرة للاستثمار توقع عقد إدارة مدرسة دولية بشرم الشيخ

قالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس إن شركة الدولية للنظم التعليمية المملوكة لها هى من وقعت العقد بتاريخ 19 فبراير الجارى

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عن توقيع عقد إدارة مدرسة Sharm Prime School بمدينة شرم الشيخ والتى سيبدأ تشغيلها من العام الدراسى المقبل (سبتمبر 2020).

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس إن شركة الدولية للنظم التعليمية المملوكة لها هى من وقعت العقد بتاريخ 19 فبراير الجارى .

وأضافت الشركة أن هذه المدرسة ستلبى احتياجات قطاع عريض من قاطنى شرم الشيخ وجنوب سيناء، مشيرة إلى اعتمادها اللغة الروسية كلغة ثانية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار الإفصاح إلى أن التعاقد سيكون مقابل نسبة من إجمالى الإيرادت لكنه لم يذكر حدود تلك النسبة.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 80% من الشركة الدولية للنظم التعليمية بطريقة مباشرة ،بينما تمتلك 15% منها بطريقة غير مباشرة عبر شركاتها التابعة.

وتتفاوض القاهرة للاستثمار فى الوقت الحالى مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية لعقد شراكة فى مجال إنشاء المدارس الدولية بالسوق المصرية .

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة 23 يناير الماضى إن اتفاق الشراكة مع ساكسونى الألمانية مازال فى إطار المفاوضات ولم يصل إلى توقيع عقود تنفيذية لتفعيله حتى تاريخه.

وتدير «ساكسونى» الدولية نحو 15 مدرسة فى ألمانيا وسبق لها التعاون فى السوق المحلية مع مؤسسة غبور للتنمية لتطبيق نظام التعليم الفنى المزدوج الذى يهدف إلى تضييق الفجوة بين التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل.

القاهرة للاستثمار تمتلك 21 مدرسة وجامعة بدر

وتعتبر القاهرة للاستثمار أكبر شركات خدمات تعليمية خاصة فى مصر، وتمتلك21 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى، إضافة إلى امتلاكها لجامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها سبعة حتى الآن.

وتقوم الشركة المؤسسة عام 1993 بتقديم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية .

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت علامتها التجارية “Futures”، وتستهدف بشكل رئيسي أصحاب الدخول المتوسطة، سعيا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وتضم القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية ،الشركة المصرية للنظم التعليمية ،الشركة الدولية النظم التعليمية ،شركة المصريين للرعاية الصحية .

كما تضم ، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية ، شركة إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل ، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم ، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية،شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

37 ألف طالب ملتحق بمدارس الشركة وجامعة بدر

وقالت الشركة فى وقت سابق إن عدد الطلاب الملتحقين بمدارسها وجامعتها الخاصة ارتفع إلى 37.4 ألف طالب خلال العام الدراسى الحالى 2019-2020.

وأضافت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة أن عدد الطلاب الملتحقين بهيئاتها التعليمية قبل الجامعية والجامعية ارتفع بنحو خمسة آلاف طالب؛ ليصل إلى 37400 طالب خلال العام الحالى مقارنة بنحو 32100 طالب خلال العام الدراسى السابق 2018 – 2019.

وتابعت القاهرة للاستثمار أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المملوكة لها ولشركاتها التابعة ارتفع إلى 27.1 ألف طالب خلال العام الحالى، مقارنة بنحو 24.2 ألف طالب خلال العام الدراسى الماضى بزيادة 12% .

وارتفع عدد الطلاب فى جامعة بدر للعام الدراسى الحالى إلى 10.3 ألف طالب فى جميع كلياتها العاملة حتى الآن، مقارنة مع نحو 7.9 ألف طالب خلال العام الدراسى الماضى بزيادة 31% تقريبا.

القاهرة للاستثمار تطلب إعفاءها من سقف ملكية الأجانب بالمدارس

وزير التربية والتعليم

ودخلت مجموعة من 12 شركة تستثمر فى مجال المدارس الدولية فى مفاوضات مع وزارة التعليم للمطالبة بتعديل قرار تحديد سقف ملكية الأجانب فى المدارس الخاصة .

وتضم تلك الشركات المتفاوضة ،القاهرة للاستتثمار والتنمية العقارية، المجموعة المالية هيرميس، وشركة NBK كابيتال التابعة لبنك الكويت الوطني.

كما تضم المجموعة المصرية المتطورة للخدمات التعليمية، وأكاديمية حياة الدولية، «الشويفات الدولية»، مدارس NIS الدولية، «جيمس مصر» للتعليم الدولى، وعددا من الشركات الأخرى .

وأصدرت وزارة التربية والتعليم فى أكتوبر الماضى قرارا بقصر نسبة ملكية المستثمرين الأجانب فى شركات المدارس الخاصة بمصر على 20% فقط من أسهم الشركة.

كما أصدرت فى وقت لاحق قرارا آخر ينص على ألا تزيد نسب وحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عن 20% من قيمة أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة للمدرسة الدولية.

وأعلنت القاهرة للاستثمار فى وقت سابق عن تقدمها بطلب إلى وزارة التربية والتعليم لإعفائها من شروط الحد الأقصى لملكية الأجانب فى المدارس الخاصة بمصر.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة يوم 22 يناير الماضى أن وزارة التعليم عدلت قرار الحد الأقصى لملكية الأجانب وسمحت بتشكيل لجنة تتيح للأجانب التقدم بطلبات للإعفاء من شروط الحد الأقصى.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 109 ملايين جنيه فى 3 أشهر

وأظهرت نتائج أعمال القاهرة للإستثمار ارتفاع صافى أرباحها إلى 109 ملايين جنيه خلال الربع الأول المنتهى 30 نوفمبر الماضى بنسبة ارتفاع 47% عن الفترة المقارنة من العام السابق.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 16 يناير الماضى إن هذه القفزة فى صافى الربح ناتجة عن زيادة الإيرادات بنسبة 56% إلى 313 مليون جنيه خلال الربع المذكور.

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذى للشركة إن هذه النتائج القوية ترجع إلى ارتفاع عدد الطلاب الجدد الذين تم تسجيل قيدهم خلال العام الدراسى الجديد بقطاعى التعليم الجامعى والتعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ارتفاع أرباحها بنسبة 52.4% لتسجل 192.5 مليون خلال العام المالي الماضي المنتهى فى أغسطس 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المذكور إلى 704.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 517.4 مليون جنيه خلال العام السابق.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.