القاهرة للاستثمار توافق على قرض جديد بقيمة 260 مليون من بنك مصرى

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تفصح عن قرض جديد مع بنك مصرى

وافقت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على الشروع فى إجراءات الحصول على قرض جديد بقيمة 260 مليون جنيه من إحدى البنوك المصرية لتمويل أحد مشروعاتها الجديدة.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة الأربعاء إن مجلس الإدارة فوض العضو المنتدب فى التوقيع على عقود القرض .ولم يتضمن الإفصاح اسم البنك .

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 21 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن.

القاهرة للاستثمار تتفاوض على تمويل دولى بقيمة مليار جنيه

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذى ،إن شركته تتفاوض بشكل مبدئى مع مجموعة مؤسسات تمويل دولية، من بينها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار «EBRD» للحصول على حزمة تمويل، تصل قيمتها إلى مليار جنيه.

وأكد «القلا»، فى تصريحات خاصة لـ«المال» نشرت 27 يونيو الماضى، أن حزمة التمويل ستستخدم فى تغطية جزء من تكلفة تدشين مشروع أول جامعة خاصة للتكنولوجيات التطبيقية فى مصر، بالمشاركة مع شركة الأهلى كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى.

وذكر أن حجم استثمارات المشروع الإجمالية تبلغ 2 مليار جنيه، ويتركز دور القاهرة للاستثمار فى «الملكية والاستثمار والإدارة»، بينما المحتوى الفنى للبرنامج جزء منه مكون محلى، وآخر أجنبى «سويسرى وألمانى».

وحصلت الشركة فى يونيو 2019 على قرض بقيمة 100 مليون جنيه من بنك قطر الوطنى الأهلى QNB لتمويل استكمال الإنشاءات الخاصة بمشروع جامعة بدر.

وأصدرت الشركة فى 29 ديسمبر الماضى صكوك إجارة إسلامية بقيمة 600 مليون جنيه عبر شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.

ويشارك أربعة بنوك فى ضمان تغطية الطرح ، وهم : البنك الأهلى المتحد، بنك القاهرة ،البنك الأهلى المصرى، بنك قناة السويس، بينما تكلف البنك الأهلى المتحد بدور متلقى الاكتتاب ووكيل السداد، كما قام مكتب ذو الفقار بدور المستشار القانونى للطرح.

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة بدر أسيوط

د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وأفصحت الشركة فى 19 أغسطس الماضى عن صدور قرار من مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على إنشاء فرع جامعة بدر التابعة بمدينة أسيوط .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا القرار صدر بتاريخ 18 أغسطس فى انتظار القرار الرئاسى لبدء الدراسة بالجامعة مشيرة إلى انتهائها بالفعل من المرحلة الأولى.

ويقع مقر الجامعة بمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط، وتضم 17 كلية فى تخصصات مختلفة تشمل الطب البيطرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتكنولوجيا الحيوية.

كما تضم تخصصات،التمريض ،تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية،الهندسة والتكنولوجيا، الذكاء الصناعى وإدارة البيانات،الفنون التطبيقية،السياحة والفنادق،القانون ،العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاقتصاد والعلوم السياسية.

كذلك تضم الجامعة تخصصات ، اللغات والترجمة، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية،الفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية، ويحق للجامعة إنشاء معاهد وكليات ووحدات بحثية أخرى.

تحالف مع السويدي لإنشاء جامعة بدمياط بتكلفة 2.5 مليار جنيه

وأعلنت القاهرة للاستثمار فى( 18 أغسطس الماضى) عن دخلوها فى تحالف مشترك مع شركة “السويدي كابيتال” بغرض تأسيس جامعة خاصة بمدينة دمياط الجديدة باستثمارات تصل إلي 2.5 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك،إن هذه الجامعة ستضم أكثر من 16 كلية لخدمة أكثر من 25000 طالب من جميع أنحاء المنطقة.

وحصلت الشركة على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 58 فدان لإنشاء الجامعة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منها فى غضون عامين (سبتمبر 2023).

وتتوقع الشركة أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع السويدى فى خلق منصة جديدة لتصبح واحدة من أكبر منصات التعليم الخاص في الدولة،كما تتوقع شراكات أكبر مستقبلا فى نفس المجال.

اتفاقية أوراسكوم لإنشاء مدرستين بتكلفة 450 مليون جنيه

توقيع إتفاقية بين أوراسكوم للتنمية والقاهرة للإستثمار لإنشاء مدرستين جديدتين

وأبرمت القاهرة للاستثمار فى مارس 2020 اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 8 مارس 2020 إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين بالتكلفة المشار إليهاـ مع الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

كما أعلنت فى فبراير من نفس العام (2020) عن توقيع شركتها التابعة “الدولية للنظم التعليمية” عقد إدارة مدرسة Sharm Prime School بمدينة شرم الشيخ.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 80% من الشركة الدولية للنظم التعليمية بطريقة مباشرة، بينما تمتلك 15% منها بطريقة غير مباشرة عبر شركاتها التابعة.

ودخلت القاهرة للاستثمار فى مفاوضات منذ العام الماضى مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية لعقد شراكة فى مجال إنشاء المدارس الدولية بالسوق المصرية.

وتدير «ساكسونى» الدولية نحو 15 مدرسة فى ألمانيا، وسبق لها التعاون فى السوق المحلية مع مؤسسة غبور للتنمية لتطبيق نظام التعليم الفنى المزدوج .

وخاطبت الشركة فى يونيو الماضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط لإنشاء مدرسة دولية .

وحصلت القاهرة للاستثمار خلال السنوات الماضية على أراض فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعلميمية منها المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 462 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى، مقارنة بصافي ربح قدره 331 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفزت إيرادات الشركة بنحو %28 خلال الفترة المذكورة لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل إيردات بلغت 992 مليونا بالفترة المقارنة.

ويبدأ العام المالي للشركة في سبتمبر وينتهي أغسطس من العام التالي، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية إما من يناير أو يوليو من كل عام.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 25 أغسطس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 100 مليون جنيه بواقع 0.17 جنيه للسهم.