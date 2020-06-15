«القاهرة للاستثمار» تنوى شراء أرض بمدينة غرب أسيوط لإقامة مدرسة دولية

تعتزم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية التقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء أرض بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط لإنشاء مدرسة دولية عليها، فى إطار خطة الشركة التوسعية فى مجال التعليم.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن «القاهرة للاستثمار» تبحث التقدم لشراء مساحة 11 ألف متر مربع، وتترقب طرح الأرض بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم التقدم لها خلال أول 15 يوما من الشهر الذى سيتم الطرح فيه.

كانت الهيئة أصدرت مؤخراً تعديلات على آلية التخصيص الفورى والمباشر شملت إضافة إلى حجز الأنشطة الخدمية والاستثمارية المتنوعة منها، اختصاص الهيئة بتلقى طلبات حجز الأراضى خلال الفترة من الأول إلى 15 من كل شهر، وإلزام المتقدم بتقديم شيك مقبول الدفع بنسبة %10 من قيمة الأرض.

وأكدت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن القاهرة للاستثمار مهتمة بالتوسع فى منطقة الصعيد وتحديداً فى المدن العمرانية الجديدة، باعتبارها منطقة بكر وواعدة فى مجال التعليم، بجانب وجود العديد من المشروعات العمرانية المتكاملة المرتقب تنفيذها بها.

وتابعت: مدينة ناصر غرب أسيوط بها العديد من شركات التطوير العقارى التى ترغب فى إنشاء مشروعات عمرانية منها ذراع تابع لمجموعة «بورتو» والتى حصلت على قطعتى أرض بمساحة إجمالية 98 فدانا، بجانب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والتى حصلت على 105 أفدنة.

يذكر أن «القاهرة للاستثمار» حصلت خلال السنوات الماضية على أراض فى عدة مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعلميمية منها المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة، فيما تملك حاليا نحو 21 مدرسة ما بين تعليم خاص وبريطانى وألمانى.

وأوضحت المصادر أن «القاهرة للاستثمار» سبق أن حصلت منذ أكثر من عام على قطعة أرض مساحتها 81 فدانا بمدينة ناصر غرب أسيوط، لإنشاء جامعة خاصة لتكون فرعاً لجامعة بدر، كما سددت %10 من ثمن الأرض بقيمة 43 مليون جنيه لضمان الجدية.

وفى يناير 2019 حصلت الشركة على أرض مساحتها 81 فدانًا بأسيوط لإقامة جامعة خاصة، بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه، واستهدفت افتتاح المرحلة الأولى للجامعة الخاصة، فى منتصف عام 2021 .

تترقب إنهاء تصميمات فرع جامعة بدر لبدء الإنشاءات مطلع أغسطس المقبل

وذكرت المصادر أن «القاهرة للاستثمار» لم تشرع بعد فى الأعمال الإنشائية للجامعة، وما زالت تترقب الحصول على التصميمات النهائية، ومن المتوقع بدء الإنشاءات مطلع شهر أغسطس المقبل، لافتة إلى تنظيم الشركة لجولة ترويجية لقيادات جهاز مدينة ناصر بداخل المقر الرئيسى جامعة بدر، والذى تنوى الشركة تكراره فى المدينة الجديدة.

وتعتبر «القاهرة للاستثمار» من أبرز شركات التعليم بالسوق المحلية، ويديرها حسن القلا رئيس مجلس الإدارة، وحققت العام المالى الماضى صافى ربح 223.7 مليون جنيه مقابل 167.1 مليون فى العام المالى المناظر، بنسبة نمو %34 وبلغ عدد الطلاب بمدارس وكليات المجموعة نحو 20 ألفا.