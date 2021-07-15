«القاهرة للاستثمار» تقفز بأرباح تسعة شهور إلى 462.1 مليون جنيه

كشف محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أن الشركة تمكنت من تسجيل ربحية بواقع 462.1 مليون جنيه بفترة التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 331 مليونا خلال التسعة أشهر الأولى من 2019-2020.

وقال القلا لـ«المال» إن الشركة سجلت نموا بالإيرادات بنحو %28 خلال الفترة المذكورة لتبلغ 1.3 مليار جنيه مقابل 992 مليونا بالفترة المماثلة، علما بأن السنة المالية لشركة القاهرة للاستثمار تبدأ فى شهر سبتمبر من كل عام.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين فى جامعة بدر ارتفع بنسبة %26 إلى 13.1 ألف طالب خلال فترة التسعة أشهر، مدعومة بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة إلى 19 ألف طالب.

وأوضح القلا أن قطاع التعليم الأساسى وما قبل الجامعى سجل نموا بواقع %7 خلال الفترة المذكورة إذ بلغ عدد المسجلين بالشركة 28.4 ألف طالب.

وذكر أن معدلات الربحية والإيرادات ارتفعت برغم استمرار تحديات كورونا على قطاع التعليم مع استمرار عمل الشركة فى مشروعيها مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية، ومدرسة ساكسونى الألمانية الدولية على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة فى ظل الموجتين الثانية والثالثة من كورونا.

وذكر أن الشركة نجحت فى المساهمة بحصة فى «جلوبال فيرنتشر» العالمية المتخصصة فى تصنيع الأثاث الخشبى والمعدنى التعليمى الخاص بالمدارس والجامعات، وإطلاق سلسلة رياض أطفال جديدة من خلال شركتها التابعة الجديدة Innovette، فضلًا عن زيادة حصة المجموعة من 60 إلى %80 فى شركة ستار لايت للتعليم التى تمتلك مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية إيست بالكامل.

وأكد القلا أن الشركة تتطلع إلى التواجد بمنطقة الدلتا من خلال نجاحها فى الاستحواذ على قطعة أرض بمدينة رشيد الجديدة، مخصصة لإنشاء مدرسة، علاوة على إطلاق مشروع مدرسة ريجنت البريطانية بمدينة المنصورة الجديدة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات هى بداية لسلسلة من المشروعات المستقبلية المخططة المتمثلة فى إطلاق مجموعة من المدارس الجديدة فى موقع متنوعة تتسم بالكثافة السكانية خارج نطاق القاهرة.

وأوضح القلا أن قطاع التعليم الجامعى بالشركة توسع من خلال الحصول على الموافقة الخاصة بإضافة وتشغيل كليتين جديدتين على أن يتم فتح باب التقديم للدراسة وقبول الطلاب الجدد بحلول شهر سبتمبر المقبل، وبذلك يصل إجمالى الكليات بجامعة بدر إلى 16 كلية.

وذكر أن الشركة وقعت اتفاقية إدارة خدمات تعليمية مع شركة ساكسونى الدولية لإطلاق جامعة للتكنولوجيات التطبيقية فى مصر، وهو المشروع الذى امتد العمل به لنحو عامين ومن المقرر بدء أنشطته التشغيلية خلال العام الدراسى 2023.

ولفت إلى أن الأعمال الإنشائية فى جامعة بدر بمدينة أسيوط تشهد تقدما ملحوظا وفق الجدول الزمنى المحدد، مع استمرار استيفاء كل التراخيص والموافقات اللازمة.

وأضاف القلا أنه نتيجة للطبيعة الموسمية التى تتسم بها أنشطة القطاع التعليمي، تتوقع الإدارة انخفاض نتائج الربع الأخير من عام 2020/2021 وتراجع الإيرادات مقارنة بالثلاث فترات ربع السنوية السابقة، حيث يشهد الربع الأخير 20 يومًا من ختام العام الدراسي، كما أن الإيرادات تقتصر خلال هذا الربع على رسوم الأنشطة الصيفية.