«القاهرة للاستثمار» تقفز بأرباحها إلى 109 ملايين جنيه فى 3 أشهر

القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية تعلن نتائج أعمال الربع الأول وتعلق عليها

أظهرت نتائج أعمال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – أكبر شركة خدمات تعليمية خاصة فى مصر- ارتفاع صافى أرباحها إلى 109 ملايين جنيه خلال الربع الأول المنتهى 30 نوفمبر الماضى بنسبة ارتفاع 47% عن الفترة المقارنة من العام السابق.

وقالت القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه القفزة فى صافى الربح ناتجة عن زيادة الإيرادات بنسبة 56% إلى 313 مليون جنيه خلال الربع المذكور.

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذى للشركة إن هذه النتائج القوية ترجع إلى ارتفاع عدد الطلاب الجدد الذين تم تسجيل قيدهم خلال العام الدراسى الجديد بقطاعى التعليم الجامعة والتعليم الأساسى وقبل الجامعى.

القاهرة للاستثمار: ارتفاع عدد الطلاب الملتحقين إلى 37.4 ألف

وقالت الشركة فى وقت سابق إن عدد الطلاب الملتحقين بمدارسها وجامعتها الخاصة ارتفع إلى 37.4 ألف طالب خلال العام الدراسى الحالى 2019-2020.

وأضافت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة أن عدد الطلاب الملتحقين بهيئاتها التعليمية قبل الجامعية والجامعية ارتفع بنحو خمسة آلاف طالب؛ ليصل إلى 37400 طالب خلال العام الحالى مقارنة بنحو 32100 طالب خلال العام الدراسى السابق 2018 – 2019.

وتابعت القاهرة للاستثمار أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المملوكة لها ولشركاتها التابعة ارتفع إلى 27.1 ألف طالب خلال العام الحالى، مقارنة بنحو 24.2 ألف طالب خلال العام الدراسى الماضى بزيادة 12% .

وارتفع عدد الطلاب فى جامعة بدر للعام الدراسى الحالى إلى 10.3 ألف طالب فى جميع كلياتها العاملة حتى الآن، مقارنة بنحو 7.9 ألف طالب خلال العام الدراسى الماضى بزيادة 31% تقريبا.

القاهرة للإستثمار تقفز بأرباحها السنوية إلى 192 مليون جنيه

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ارتفاع أرباحها بنسبة 52.4% خلال العام المالي الماضي المنتهى بأغسطس 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 192.5 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 126.3 مليون جنيه خلال العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المذكور إلى 704.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 517.4 مليون جنيه خلال العام السابق.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

وافقت الشركة فى نوفمبر الماضى على توزيع الجزء الثانى من الأرباح على المساهمين بقيمة 25 مليون جنيه، بواقع 0.04 جنيه للسهم.

القاهرة للإستثمار أكبر شركة خدمات تعليمية خاصة فى مصر

تأسست شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عام 1993، وهي أكبر شركة خاصة متخصصة فى تقديم الخدمات التعليمية في مصر.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية، وذلك من خلال 19 مدرسة مملوكة للشركة.

وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت علامتها التجارية “Futures”، وتستهدف بشكل رئيسي أصحاب الدخول المتوسطة، سعيا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة.



وتغطي أنشطة الشركة قطاع التعليم العالي من خلال جامعة بدر بالقاهرة التي تم إطلاقها عام 2014، حيث تضم الجامعة 9 كليات مختلفة اعتبارًا من العام الدراسي 2017/2018.

وتضم القاهرة للإستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية ،الشركة المصرية للنظم التعليمية ،الشركة الدولية النظم التعليمية ،شركة المصريين للرعاية الصحية .

كما تضم ، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية ، شركة إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل ، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم ، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية،شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإليكترونى للشركة.

جامعة بدر المملوكة للشركة بدأت تشغيل سبع كليات

وأعلنت شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية فى 18 أغسطس الماضى عن انتهاء الأعمال الإنشائية لسبع كليات جديدة ب”جامعة بدر“.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس الوزراء وافق فى 8 أغسطس الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة سبع كليات إلى جامعة بدر وهي إحدى استثمارات الشركة.

وشملت الكليات السبع الطب البشرى، والعلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا الحيوية، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، جامعة بدر بمدينة بدر على مساحة 45 فدانا، ومدارس منتشرة فى 6 محافظات، وتسعى لزيادة عددها عبر الاستحواذ على المدارس التى تواجه صعوبات مالية، أو الدخول فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح الشركة قرضًا بقيمة 25 مليون يورو

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ووقعت القاهرة للاستثمار فى 4 نوفمبر الماضى اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 25 مليون يورو لتمويل إنشاء جامعة خاصة بأسيوط تخطط الشركة لافتتاح مرحلتها الأولى في سبتمبر 2021.

وقالت القاهرة للاستثمار إن هذا القرض سيمنح بالجنيه وسيتم استخدامه فى تمويل ما يعادل نسبة 50% من تكلفة الإنشاءات البالغة مليار جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة أنها ستخصص 30% من القرض لتمويل زراعة المساحات الخضراء واستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية .

ويمتد عقد القرض إلى 7 سنوات منها سنتين فترة سماح، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 2.2 مليار جنيه من بينها مليار جنيه لإنشاء المبانى فقط.