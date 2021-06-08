«القاهرة للاستثمار» تقترب من اقتناص 20 ألف متر لإنشاء مدرسة برشيد الجديدة

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية اقتربت من اقتناص قطعة أرض لإنشاء مدرسة فى مدينة رشيد الجديدة، فى إطار خطتها للتوسع فى السوق المصرية والتواجد فى المدن الجديدة.

وتقدمت «القاهرة للاستثمار» خلال أبريل الماضى لشراء قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مخصصة للنشاط الخدمى والتعليمى فى رشيد الجديدة، وبالفعل تخطت الشركة مرحلة الفحص الفنى للملف المقدم، وسيتم عقد جلسة يوم الخميس المقبل لفض المظروف المالى ، كإحدى الخطوات النهائية للتخصيص.

وتقع الأرض بداخل المرحلة العاجلة بمشروع «بشاير الخير» بمدينة رشيد الجديدة.

كان محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار، قال سابقاً لـ «المال» إن شركته مهتمة بالتوسع فى المدن الجديدة سواء فى الوجه البحرى أو القبلى، باعتبارها مناطق بكر وواعدة فى مجال التعليم، بجانب وجود العديد من المشروعات العمرانية المتكاملة المرتقب تنفيذها بها.

وتُعد «القاهرة للاستثمار» إحدى كبرى الشركات العاملة فى التعليم وإنشاء المدارس الدولية، وهى مملوكة لصالح «سوشيال إمباكت كابيتال» بنسبة %51.21 إلى جانب عدة مساهمات أخرى بنسبة أقل من %5 وتملك وتدير نحو 23 مدرسة بخلاف جامعة بدر.

ولفت «القلا»إلى أن الشركة تسير حاليا فى إنشاء مدارس جديدة فى مناطق سوهاج الجديدة وأكتوبر، ومن المنتظر أن تبدأ العمل خلال العام الدراسى المقبل، كما تخطط لضخ نحو 700 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى لاستكمال أعمال المرحلة الأولى لجامعتها المرتقبة فى مدينة غرب ناصر الجديدة بجانب إنشاء 3 مدارس دولية جديدة.

وحصلت «القاهرة للاستثمار» خلال السنوات الماضية على أراضى فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعليمية، منها المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسوهاج الجديدة؛ بجانب خطة للحصول على أرض مدارس بمدينتى غرب ناصر، وقنا الجديدة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة القاهرة للاستثمار ارتفاع صافى أرباحها إلى 246 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى فبراير الماضى، مقارنة مع 223.7 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالى المناظر.

وكشفت النتائج المجمعة ارتفاع إيراداتها إلى 758.8 مليون جنيه مقارنة مع إيرادات بلغت 666.4 مليون جنيه، خلال فترتى المقارنة.

يشار إلى أن الحكومة وافقت خلال العام قبل الماضى على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان مع نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويبلغ إجمالى مساحة التجمع العمرانى بها نحو 3100 فدان مقسمة إلى ثلاث مراحل تقام الأولى منها على 600 فدان، إلى جانب تنفيذ مشروع «بشائر الخير» على مساحة 30 فداناً.

وتبلغ استثمارات كامل المرحلة الأولى للمدينة على مساحة 268 فدانا حوالى 778 مليون جنيه، وفقا لبيانات هيئة المجتمعات العمرانية.