«القاهرة للاستثمار» تفاوض «الأهلى» لاقتراض 800 مليون جنيه

تتفاوض شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا» مع البنك الأهلى المصرى لاقتراض 800 مليون جنيه بغرض تمويل الجامعة التكنولوجية التى يجرى تنفيذها فى منطقة القاهرة الجديدة بمشاركة «الأهلى كابيتال» والبالغ تكلفتها الاستثمارية 2.1 مليار جنيه.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن «سيرا» تقدمت بطلبات لاستصدار القرار الجمهورى الخاص بالمشروع وتترقب البدء فى أعمال الحفر قريبا، متوقعة الحصول على التمويل البنكى قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت أن شركة القاهرة للاستثمار تعمل بمشاركة «المجموعة المالية للتوريق» على الانتهاء من الإصدار الأول لسندات توريق طويلة الأجل بقيمة 800 مليون جنيه من أجل تدبير سيولة لها، كما تجرى مفاوضات مع عدة بنوك للمشاركة فى تغطية عملية التوريق، أهمها (الأهلى المتحد والأهلى المصرى وقطر الوطني)، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على القائمة النهائية للمصارف المشاركة.

وكان مساهمو شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية قد وافقوا مؤخرا على إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تعادل 2 مليار جنيه بالتنسيق مع شركة المجموعة المالية للتوريق.

ويشار إلى أن الجامعة التكنولوجية ستفتتح 4 كليات خلال عامها الأول باستثمارات حوالى 1.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

واتفقت «القاهرة للاستثمار» مع «ساكسونى إنترناشيونال» الألمانية والمتخصصة فى خدمات التعليم التكنولوجى – على تدشين أول جامعة خاصة للتكنولوجيا التطبيقية فى مصر بمشاركة (الأهلى كابيتال)، مع منح خريجيها درجة البكالوريوس.

وتمتلك «القاهرة للاستثمار» 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى، تحت اسم تجارى «Futures»، بالإضافة إلى جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى.

وتتبع الشركة مجموعة من الكيانات الأخرى أبرزها (الصعيد للخدمات التعليمية، المصرية للنظم التعليمية، الدولية النظم التعليمية، المصريين للرعاية الصحية، المدارس المصرية للخدمات التعليمية، والقاهرة للخدامت التعليمية، والقاهرة للمنشآت التعليمية) وغيرها.