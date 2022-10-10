«القاهرة للاستثمار» تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.21 جنيه للسهم

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.21 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري.

وقالت القاهرة للاستثمار في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن الحق فى توزيع الكوبون النقدي رقم (26) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 23 أكتوبر الجارى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 1.46 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضي مقارنة بإيرادات بلغت 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة 21 يونيو الماضى ارتفاع تكلفة النشاط إلى 597 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بتكاليف بلغت 456.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

كما كشفت النتائج تراجع صافي الربح المجمع إلى 441 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافي ربح قدره 458.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

القاهرة للاستثمار: ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.62 جنيه حتى مايو الماضي

فيما ارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح المجمعة بشكل طفيف إلى 0.62 جنيه بنهاية مايو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.61 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

في سياق متصل، كشفت النتائج المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافي الربح 342.6 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بصافي ربح قدره 238.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما قفز نصيب السهم من الأرباح المستقلة إلى 0.50 جنيه بنهاية مايو الماضي مقارنة بنصيب بلغ 0.35 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ويبدأ العام المالي للشركة في سبتمبر وينتهي أغسطس من العام التالي، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية إما من يناير أو يوليو من كل عام.

وأفصحت القاهرة للاستثمار فى 22 سبتمبر الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.17 للسهم بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه بدأ صرفها اعتبارا من 10 أكتوبر .

القاهرة للاستثمار تمتلك 22 مدرسة فى مصر إلى جانب جامعة بدر وأسيوط

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن، وحصلت الشركة فى أكتوبر الماضى على قرار رئاسى بالموافقة على إنشاء فرع لجامعة بدر بمدينة أسيوط.

وأعلنت الشركة فى 18 أغسطس 2021 دخولها فى تحالف مشترك مع شركة “السويدي كابيتال” بغرض تأسيس جامعة خاصة بمدينة دمياط الجديدة باستثمارات تصل إلي 2.5 مليار جنيه.

وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس الشركة وجامعة بدر التابعة حوالى 40.7 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية، الشركة الدولية النظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية.

كما يتبعها، شركات، إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة (وافقت الشركة في 26 مايو الماضي على زيادة حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة 58.2 مليون جنيه)