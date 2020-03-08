«القاهرة للاستثمار» تعتمد على الموارد الذاتية لتمويل إنشاء مدرستى O WEST أكتوبر

قال محمد القلا العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن شركته ستعتمد على الموارد الذاتية في تمويل النسبة الأكبر من استثمارات إنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة 450 مليون جنيه.

وأعلنت القاهرة للاستثمار اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح القلا لـ”المال” أن المدارس الجديدة هى ساكسونى الألمانية، بجانب بريتش كولومبيا الكندية، والتى تعتبر أول توسع فى السوق المحلية، وتم الحصول على موافقة الجهات التعليمية فى كندا لإجراء هذه التوسعات.

وأوضح أن الملاءة المالية للشركة جيدة، بعد حصولها على قروض من بنوك تعمل في السوق المحلية، بجانب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يتم بدء الإنشاء فى سبتمبر المقبل، بهدف بدء تشغيلهما فى سبتمبر 2021.

وأشار إلى أن المدارس ستقام على مساحة 28 ألف متر، بما يجعلها من أكبر المدارس فى مصر.

ومن المخطط افتتاحهما رسمياً فى سبتمبر المقبل، بجانب مدرسة أخرى فى المنصورة الجديدة، ليرتفع عدد مدارس الشركة فى مصر إلى 23 بحلول العام الدراسى بعد القادم.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

وأعلنت القاهرة للاستثمار فى فبراير الماضى عن توقيع شركتها التابعة “الدولية للنظم التعليمية” عقد إدارة مدرسة شرم الشيخ برايم بمدينة شرم الشيخ، بهدف خدمة احتياجات قطاع عريض من قاطنى شرم الشيخ وجنوب سيناء، عبر اعتمادها اللغة الروسية كلغة ثانية لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الشركة حصلت على أراضٍ فى مناطق العلمين الجديدة، وسوهاج والمنيا، وسيتم إنشاء مدارس عليها، رافضأً الكشف عن توقيت افتتاحها رسمياً.

وتعتبر القاهرة للاستثمار أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك جامعة بدر في مرحلة التعليم الجامعى.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن عدد الطلاب الملتحقين بمدارسها وجامعاتها الخاصة ارتفع إلى 37.4 ألف طالب خلال العام الدراسى الحالى 2019-2020.

وأضافت الشركة أن عدد الطلاب الملتحقين بهيئاتها التعليمية قبل الجامعية والجامعية ارتفع بنحو 5 آلاف طالب؛ ليصل إلى 37400 طالب خلال العام الحالى مقارنة بنحو 32100 طالب خلال العام الدراسى السابق 2018 – 2019.

وتابعت القاهرة للاستثمار أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المملوكة لها ولشركاتها التابعة ارتفع إلى 27.1 ألف طالب خلال العام الحالى، مقارنة بنحو 24.2 ألف طالب خلال العام الدراسى الماضى بزيادة 12%.

وارتفع عدد الطلاب فى جامعة بدر للعام الدراسى الحالى إلى 10.3 ألف طالب فى جميع كلياتها العاملة حتى الآن، مقارنة مع نحو 7.9 ألف طالب خلال العام الدراسى الماضى بزيادة 31% تقريبا.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ارتفاع أرباحها بنسبة 52.4% لتسجل 192.5 مليون خلال العام المالي الماضي المنتهى فى أغسطس 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المذكور إلى 704.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 517.4 مليون جنيه خلال العام السابق.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.