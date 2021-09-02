القاهرة للاستثمار تطلق أول منصة للتعليم عبر الانترنت بديلا للدروس الخصوصية

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تفصح عن تفاصيل أول منصة للتعليم ضد الدروس الخصوصية

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن إطلاق أول منصة تعليم عبر الانترنت لتقديم خدمات بديلة للدروس الخصوصية للطلاب بالشراكة مع شركة (Orcas) المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة الخميس، إن هذه المنصة تستهدف تقديم أول برامج لدعم الطلاب بعد ساعات العمل من خلال التواصل مع المعلمين عبر الانترنت.

وأشارت الشركة إلى إن هذه الفكرة تتماشى مع خطة الحكومة المصرية لإلغاء الدروس الخصوصية الخارجية وتحسين جودة التعليم فى مراحله المختلفة.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المبادرة تعد أول مبادرة من القطاع الخاص فى مساندة الجهود الحكومية على مكافحة الدروس الخصوصية المحظورة.

وتعتبر شركة (Orcas) واحدة من الشركات الناشئة بالمنطقة فى مجال خدمات تكنولوجيا التعليم،وتتمتع بخبرة متراكمة فى مساعدة آلاف الطلاب عبر منصاتها الالكترونية.

ولدى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ،21 مدرسة فى سبع محافظات على مستوى الجمهورية ، سيستفيد طلابها من المنصة الجديدة .

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذى، إن الشراكة مع (Orcas) تستهدف تقديم نموذج تعليم متخصص عالى الجودة بأسعار معقولة بما يمكنا من الوصول إلى عدد أكبر من الطلاب المصريين داخل القاهرة وخارجها.

القاهرة للاستثمار تمتلك 21 مدرسة خاصة إلى جانب جامعة بدر

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 21 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن.

وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس الشركة وجامعة بدر التابعة حوالى 40.7 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية، الشركة الدولية النظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية.

كما يتبعها، شركات، إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 26 مايو الماضى على زيادة حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة إجمالية قدرها 58.2 مليون جنيه .

وقرر المجلس شراء 20% من أسهم شركة ستار لايت للتعليم DMCC لترتفع حصتها إلى 80% من إجمالى الأسهم، كما قرر الموافقة على المساهمة بنسبة 40% فى رأسمال شركة جلوبال فرنتشر كومبانى العالمية لصناعة الأثاث المدرسى والجامعى.

وقالت الشركة إن نشاط جلوبال فرنتشر يتكامل مع نشاطها فى مجال التعليم والمدارس والجامعات التى تحتاج بطبيعة الحال إلى إثاث خشبى ومعدنى متنوع.

ونوهت القاهرة للاستثمار إلى أن مساهمتها ستكون فى شكل زيادة رأسمال (للشركة المستهدفة) تستخدم حصيلتها فى شراء قطعة أرض وبناء مصنع للشركة بمدينة بدر بتكلفة 14.5 مليون جنيه.

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة بدر أسيوط

د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وأفصحت القاهرة للاستثمار فى 19 أغسطس الماضى عن صدور قرار من مجلس الوزراء المصرى بإنشاء فرع جامعة بدر التابعة بمدينة أسيوط .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا القرار صدر بتاريخ 18 أغسطس فى انتظار القرار الرئاسى لبدء الدراسة بالجامعة مشيرة إلى انتهائها بالفعل من المرحلة الأولى.

ويقع مقر الجامعة بمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط، وتضم 17 كلية فى تخصصات مختلفة تشمل الطب البيطرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتكنولوجيا الحيوية.

كما تضم تخصصات،التمريض ،تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية،الهندسة والتكنولوجيا، الذكاء الصناعى وإدارة البيانات،الفنون التطبيقية،السياحة والفنادق،القانون ،العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاقتصاد والعلوم السياسية.

كذلك تضم الجامعة تخصصات ، اللغات والترجمة، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية،الفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية، ويحق للجامعة إنشاء معاهد وكليات ووحدات بحثية أخرى.

تحالف مع السويدي لإنشاء جامعة بدمياط بتكلفة 2.5 مليار جنيه

محمد القلا الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

وأعلنت القاهرة للاستثمار فى( 18 أغسطس الماضى) عن دخلوها فى تحالف مشترك مع شركة “السويدي كابيتال” بغرض تأسيس جامعة خاصة بمدينة دمياط الجديدة باستثمارات تصل إلي 2.5 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك،إن هذه الجامعة ستضم أكثر من 16 كلية لخدمة أكثر من 25000 طالب من جميع أنحاء المنطقة.

وحصلت الشركة على قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 58 فدان لإنشاء الجامعة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منها فى غضون عامين (سبتمبر 2023).

وتتوقع الشركة أن تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع السويدى فى خلق منصة جديدة لتصبح واحدة من أكبر منصات التعليم الخاص في الدولة،كما تتوقع شراكات أكبر مستقبلا فى نفس المجال.

اتفاقية أوراسكوم لإنشاء مدرستين بتكلفة 450 مليون جنيه

توقيع إتفاقية بين أوراسكوم للتنمية والقاهرة للإستثمار لإنشاء مدرستين جديدتين

وأبرمت القاهرة للاستثمار فى مارس 2020 اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 8 مارس 2020 إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين بالتكلفة المشار إليهاـ مع الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

كما أعلنت فى فبراير من نفس العام (2020) عن توقيع شركتها التابعة “الدولية للنظم التعليمية” عقد إدارة مدرسة Sharm Prime School بمدينة شرم الشيخ.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 80% من الشركة الدولية للنظم التعليمية بطريقة مباشرة، بينما تمتلك 15% منها بطريقة غير مباشرة عبر شركاتها التابعة.

ودخلت القاهرة للاستثمار فى مفاوضات منذ العام الماضى مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية لعقد شراكة فى مجال إنشاء المدارس الدولية بالسوق المصرية.

وتدير «ساكسونى» الدولية نحو 15 مدرسة فى ألمانيا، وسبق لها التعاون فى السوق المحلية مع مؤسسة غبور للتنمية لتطبيق نظام التعليم الفنى المزدوج .

وخاطبت الشركة فى يونيو الماضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط لإنشاء مدرسة دولية .

وحصلت القاهرة للاستثمار خلال السنوات الماضية على أراض فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعلميمية منها المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 462 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مايو الماضى، مقارنة بصافي ربح قدره 331 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفزت إيرادات الشركة بنحو %28 خلال الفترة المذكورة لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل إيردات بلغت 992 مليونا بالفترة المقارنة.

ويبدأ العام المالي للشركة في سبتمبر وينتهي أغسطس من العام التالي، خلافا لشركات أخرى تبدأ السنة المالية إما من يناير أو يوليو من كل عام.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 25 أغسطس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 100 مليون جنيه بواقع 0.17 جنيه للسهم.