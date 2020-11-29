القاهرة للاستثمار تستعد لإصدار صكوك إجارة بقيمة 600 مليون جنيه

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تفصح عن موافقة مجلس الإدارة على إصدر صكوك إجارة

وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بجلسته المنعقدة 26 نوفمبر الجارى على دراسة إصدار صكوك إجارة إسلامية فى حدود 600 مليون جنيه.

وقالت القاهرة للاستثمار فى إفصاح للبورصة الأحد إن المجلس وافق على التعاقد مع شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك لإصدار الطرح.

وفوض المجلس العضو المنتدب فى التعاقد مع كافة مستشارى عملية التصكيك وتحديد أتعابهم إضافة إلى التوقيع على المستندات اللازمة واسيتفاء اجراءات الهيئات الرقابية.

ومن المتوقع عرض اقتراح مجلس الإدارة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين فى 22 ديسمبر القادم لمناقشته وإقراره.

وتعد صكوك الإجارة أحد أنواع الصكوك الإسلامية، وتقوم فكرتها على تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية ( صكوك ) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية.

وتعرف تلك الصكوك اصطلاحيا بأنها “سندات ذات قيمة متساوية”، تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل “،وفقا لمجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى.

وبدأ ذلك النوع من الصكوك فى الانتشار منذ سنوات قليلة في بعض الدول العربية والإسلامية مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

طلعت مصطفى أصدرت صكوك إجارة بقيمة 2 مليار جنيه فى إبريل

مجموعة طلعت مصطفى تصدر أول طرح لصكوك الإجارة الإسلامية

وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى أبريل الماضى أول إصدار صكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 2 مليار جنيه، وهو أكبر طرح يصدر من شركة قطاع خاص فى تاريخ سوق المال فى مصر.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة 9 أبريل الماضى إن تلك الصكوك سيتم استخدام حصيلتها فى تمويل مشروع مول السوق المفتوح بما يرفع من قيمته السوقية التقديرية إلى ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.

ويقع مشروع “open Air Mall” بمشروع مدينتى المملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وهو مركز تجارى متطور وذو تصميم فريد ويضم عددا كبيرا من الماركات العالمية. وفقا للإفصاح.

وحصلت المجموعة على شهادة تصنيف ائتماتى بدرجة A+ من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) ،وهى إحدى شركات وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصرى، كما قامت بدور المنسق والمروج وضامن الاكتتاب بالصفقة، فيما قامت شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بدور الشركة المصدرة.

وقالت هيرميس فى بيان منفصل آنذاك إن هذا الطرح يعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.

القاهرة للاستثمار أكبر شركة تعليم خاص فى مصر

وتعتبر القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

وتعمل هذه المدارس تحت اسم تجارى “Futures” ، وتدرس بالمناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن.

وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس الشركة وجامعة بدر التابعة حوالى 40.7 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويتبع القاهرة للاستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية، الشركة المصرية للنظم التعليمية.

الشركة الدولية النظم التعليمية، شركة المصريين للرعاية الصحية، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية

كما يتبعها، شركة إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم.

كذلك تضم، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية، شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

القاهرة للاستثمار تقفز بأرباحها إلى 106 ملايين جنيه في 3 أشهر

توقيع إتفاقية بين أوراسكوم للتنمية والقاهرة للإستثمار لإنشاء مدرستين جديدتين

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 106.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية مايو الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 82.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 325 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بإيرادات بلغت 218 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وقال محمد القلا الرئيس التنفيذي إن شركته حافظت على مكانتها القوية رغم امتداد قرار إغلاق المدارس والجامعات حتى الربع الثالث للعام الدراسى 2019-2020.

وأضاف القلا إن شركته نجحت فى تفعيل نظام التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية وفق أحدث معايير المدارس الدولية.

وأبرمت القاهرة للاستثمار فى مارس الماضى اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

كما أعلنت الشركة فى فبراير عن توقيع شركتها التابعة “الدولية للنظم التعليمية” عقد إدارة مدرسة Sharm Prime School بمدينة شرم الشيخ.

وتتفاوض القاهرة للاستثمار فى الوقت الحالى مع مدرسة ساكسونى الألمانية الدولية لعقد شراكة فى مجال إنشاء المدارس الدولية بالسوق المصرية .

وحصلت القاهرة للاستثمار خلال السنوات الماضية على أراض فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعلميمية منها المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وسوهاج الجديدة.

وتتفاوض الشركة فى الوقت الحالى مع هيئة المجتمعات العمرانية لشراء قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط لإنشاء مدرسة دولية .