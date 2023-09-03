«القاهرة للاستثمار» تدعو عموميتها لنظر توزيع 140 مليون جنيه والاستحواذ على «المصرية لنظم التعليم»

وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية”سيرا للتعليم”، على مشروع توزيع أرباح العام المالي المنتهي في 31 أغسطس الماضي.

والمتضمن توزيع 140 مليون جنيه نقدا للمساهمين، بواقع 0.24 جنيه للسهم الواحد، تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس.

ودعا مجلس إدارة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا للتعليم”، الجمعية العمومية للانعقاد مطلع أكتوبر المقبل ، لنظر توزيع الأرباح المقترحة.

كما ستناقش عمومية القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، التصديق على شراء 0.5%، من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة – “تابعة للقاهرة للاستثمار”.

وذلك لاستكمال الاستحواذ على المصرية لنظم التعليم الحديثة ونقل أصولها لصالح ” القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية”، تمهيدا لتصفيتها.