«القاهرة للاستثمار» تدرس إصدار أول سندات توريق حقوق مستقبلية فى السوق المحلية

تدرس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا-، تنفيذ أول إصدار لسندات توريق حقوق مستقبلية فى السوق المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، وبالفعل خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الشأن، وجارٍ بحث إمكانية المضى قدما بالعملية.

كانت هيئة الرقابة المالية قد استحدثت سابقا أداة مالية جديدة وهى سندات توريق الحقوق المستقبلية المتوقعة، لإتاحة إمكانية حصول كيانات القطاع العام وشركات القطاع الخاص على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها فى ذمتها المالية فى المستقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن شركة المجموعة المالية هيرميس تتولى مهمة المستشار المالي فى عملية الإصدار المزمعة، فى حين يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه مهمة المستشار القانوني.

وأكدت المصادر أن العملية لا تزال فى طور الدراسة، ولم يتم بعد الوصول إلى مراحل نهائية، خاصة أن تلك الأداة حديثة على السوق ولم يتم بعد اختبارها، كما أن شركة القاهرة للاستثمار لم تحدد بعد الحقوق أو المستحقات المستقبلية التى سيتم توريقها.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مؤخرا القانون رقم (13) لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والذى تضمن استحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة -كأداة تمويل غير تقليدية- لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان سابق حرص الهيئة على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ، كى يشهد الاقتصاد الوطنى صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، وبما يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة بتوفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية -متغلبة بذلك على عقبة توفير التمويل- وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التى سترد إليها فى المستقبل، وضعاً فى الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.

وكانت شركة القاهرة للاستثمار قد نفذت سابقا أول عملية إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة المصرية فى قطاع التعليم المصرية بنهاية عام 2020، وذلك بقيمة 600 مليون جنيه، وبمعدل تغطية بلغ 2.3 مرة، وتولت إدارة العملية المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتابات.